Симпатии жителей Незалежной не на самом высоком уровне

Порядка 59% жителей Украины негативно относятся к белорусскому лидеру Александру Лукашенко, о чем говорят результаты опроса, сделанные по итогам деятельности международных политиков социологической группой "Рейтинг". Положительное отношение выразили 34 процента опрошенных.

Аудиторией выступили жителей Украины, достигшие совершеннолетия. Социологи опросили порядка 2,5 тысячи человек с помощью телефонного интервью.

За целый год рейтинг действующего президента Белоруссии на Украине снизился на 11 процентов, остановившись на отметке в 34%. За двухлетний период этот показатель сократился практически вдвое – с 67 до 34.

Наибольшую симпатию украинцы выразили канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Соединенных Штатов Джо Байдену – поддержка среди опрошенных граждан составила 73 и 64 процента соответственно. Негатив в отношении лидеров ФРГ и США выразили по 19% опрошенных. Политику Эммануэля Макрона положительно оценили 57% резидентов.

Лидером антирейтинга внутриукраинского опроса стал президент России Владимир Путин – 81% высказался "против", положительно – лишь 15%. Половина опрошенных хорошо осведомлены о строительстве газопровода "Северный поток – 2", и лишь 18% резидентов заявили, что ничего об этом не знают.

Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что угрозы, поступившие в СБУ от "бомжа", который обещал устроить расправу над Зеленским, оказались бездарной акцией, призванной повысить рейтинг действующего президента Украины.