В Варшаве надеются на исполнение "Газпромом" новой директивы Брюсселя

"Газпром" вынужден будет использовать украинскую ГТС даже после введения в строй "Северного потока-2" из-за требований к новому газопроводу со стороны Евросоюза. Об этом заявил председатель правления польской нефтегазовой компании PGNIG Павел Маевский, передает агентство "Укринформ".

Он отметил, что в случае использования "СП-2" в соответствии с европейскими нормами, то эксплуатировать трубу в полную силу не получится. России придется и дальше транспортировать голубое топливо через украинскую территорию.

"Это очень важно. Украинцы являются нашими союзниками в борьбе за энергетическую солидарность и ее применение в контексте реализации проекта "Северный поток-2"", – цитирует РИА "Новости" пана Маевского.

Напомним, в конце августа Высший земельный суд Дюссельдорфа не освободил "СП-2" от норм новой газовой директивы ЕС, которая запрещает одной компании владеть газопроводом и поставлять по нему сырье. Таким образом "Газпрому", который по российскому законодательству единственный имеет право экспортировать топливо по трубопроводам, придется лишь половину мощности заполнять балтийскую магистраль.

Экспертное сообщество в сфере энергетики высказывало ряд мнений, как отечественный монополист может разрешить данную дилемму.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что первый газ по "СП-2" пойдет в Европу с 1 октября.

