Миру придется расхлебывать все действия американцев в Афганистане - Путин

Миру придется расхлебывать все действия американцев в Афганистане - Путин
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экспериментаторы в спешке покинули страну, оставив своих союзников

Вывод американских войск и союзников Соединенных Штатов из Афганистана стал причиной образования нового кризиса. Его последствия пока что трудно предугадать – неизвестно, как ситуация в республике появлияет на обстановку в регионе и на глобальном уровне в целом, указал президент России Владимир Путин.

9 сентября глава РФ выступил на саммите БРИКС, где отметил, что происходящие в Афганистане события – следствие безответственности в попытках навязать чуждые ценности и строительство привычных Штатам политических институтов с помощью социальной инженерии с полным игнорированием традиций, культурных и национальных особенностей местного населения.

Кампания Соединенных Штатов привела страну к дестабилизации и внутреннему хаосу. Сами авторы двадцатилетнего эксперимента в спешке покидают свой испытательный полигон, бросая подопечных на произвол судьбы.

Однако, указал глава РФ, разбираться и платить за последствия действий, вызванные Соединенными Штатами, приходится всему миру.

Российский лидер отметил, что Москва вместе с партнерами по БРИКС выступает за мир и стабильность в Афганистане, который имеет право на собственное самоопределение. При этом группа из пяти стран крайне не заинтересована в сохранении угрозы наркотрафика из афганской территории, а также выступает за остановку потоков миграции, мирную и достойную жизнь населения Афганистана на своей родине.

Ранее инсайдеры из Вашингтона сообщили о подготовке Белого дома и Кремля к новой встрече Путина и Байдена. Лидеры должны обсудить ситуацию в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

Источник: Кремль
Егор МАЛКОВ

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