Россию обвинили в срыве курортного сезона на Украине из-за нашествия медуз

Россию обвинили в срыве курортного сезона на Украине из-за нашествия медуз
Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
В Незалежной в плохой экологии винят Крымский мост и полив гражданами РФ огородов

На Украине призвали власти втянуться в судебную тяжбу с Россией из-за сорванного в Запорожье курортного сезона, поскольку в нынешнем году пляжи азовского берега подверглись нашествию медуз. С такой идеей выступил глава Запорожской области Александр Старух, передает УНИАН.

По его мнению, в связи со строительством Крымского моста якобы был нарушен природный ландшафт Черного моря, что и привело к миграции медуз в Азовскую акваторию. Кроме того, нашествие вызвано резким повышением уровня солености воды, который экологи объясняют тем, что несколько последних лет в водоем не поступает пресная вода из основных артерий, в частности из Дона.

А реки обмелели из-за того, что "россияне забирают пресную воду для полива", уверен глава области.

 "Именно из-за действий России, медузы атаковали побережье Азовского моря и в этом курортном сезоне фактически разогнали отдыхающих", – цитирует чиновника агентство. 

В связи с этим пан Старух предложил подсчитать ущерб, выставить счет Москве и "судиться со страной-агрессором".

При этом он ни словом не обмолвился, как на экологию Запорожской и Херсонской областей оказала негативное влияние блокировка постмайданными вождями Северо-Крымского канала, который до лета 2014 года подавал воду в Крым. Также чиновник не вспомнил о строительстве дополнительной дамбы на СКК, которая призвана не допустить проникновения ни капли днепровской воды на российский полуостров.

Напомним, в августе украинцы массово жаловались и выкладывали в соцсетях видео, на которых Азовское море в Запорожской области буквально кишит медузами.

Источник: УНИАН ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Границу закрыть и только визы с убогими..
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Ну убогие,Россия ахрессор и ведет войну с дуркаиной,транзит дай.Россия ахрессор,но "Нефтянку "оставь.Россия ахрессор,но границы не закрываем-Россия торговый партнер и куда деть миллионы заробитчан ,если их попрут до неньки вшивой.И теперь, с Дона воду дай ,с Днепра в Крым -ни ни.
И Путин дурку <цензура>:братья,транзит обещает,амеров партнером называет.Совсем у него ку ку.Пора в тайгу ему,к Агафье-ей там скучно.Пусть там ей фуфло <цензура> .Будет она ему партнер по карате.
Гость307147
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Это не медузы, а сало заменитель.
Лель
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Дебилам они хохлы были всегда ,даже русская кровь им не помогла
Гость305517
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Какой же дебелизм.
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