В Незалежной в плохой экологии винят Крымский мост и полив гражданами РФ огородов

На Украине призвали власти втянуться в судебную тяжбу с Россией из-за сорванного в Запорожье курортного сезона, поскольку в нынешнем году пляжи азовского берега подверглись нашествию медуз. С такой идеей выступил глава Запорожской области Александр Старух, передает УНИАН.

По его мнению, в связи со строительством Крымского моста якобы был нарушен природный ландшафт Черного моря, что и привело к миграции медуз в Азовскую акваторию. Кроме того, нашествие вызвано резким повышением уровня солености воды, который экологи объясняют тем, что несколько последних лет в водоем не поступает пресная вода из основных артерий, в частности из Дона.

А реки обмелели из-за того, что "россияне забирают пресную воду для полива", уверен глава области.

"Именно из-за действий России, медузы атаковали побережье Азовского моря и в этом курортном сезоне фактически разогнали отдыхающих", – цитирует чиновника агентство.



В связи с этим пан Старух предложил подсчитать ущерб, выставить счет Москве и "судиться со страной-агрессором".

При этом он ни словом не обмолвился, как на экологию Запорожской и Херсонской областей оказала негативное влияние блокировка постмайданными вождями Северо-Крымского канала, который до лета 2014 года подавал воду в Крым. Также чиновник не вспомнил о строительстве дополнительной дамбы на СКК, которая призвана не допустить проникновения ни капли днепровской воды на российский полуостров.

Напомним, в августе украинцы массово жаловались и выкладывали в соцсетях видео, на которых Азовское море в Запорожской области буквально кишит медузами.

