Приостановка произошла в день встречи президентов

Приостановка транзита российской нефти на "Дружбе" является отголоском недавнего нефтяного конфликта Минска и Москвы, разразившегося в начале прошлого года, однако на этот раз момент, скорее всего, имеет технический характер, заявил эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.

Напомним, 9 сентября в "Транснефти" заявили, что "Белнефтехим" приостановил прокачку нефти на южном направлении "Дружбы" – как раз в день встречи президентов РФ и Белоруссии, которая проходит 9 сентября. В "Белнефтехиме" указали, что качают азербайджанскую нефть по нефтепроводу "Одесса-Броды".

Юшков напомнил, что время нефтяного конфликта Минск угрожал Москве поиском альтернативного поставщика топлива, купив партии у саудитов и американцев – главных конкурентов РФ на рынке. Тогда же, полагает Юшков, Лукашенко и заключил с Баку среднесрочный контракт о поставках по нефтепроводу "Одесса-Броды", а также транзитное соглашение с Украиной на условиях "качай или плати".

Изначально, считает эксперт, белорусская сторона договорилась с Азербайджаном и Украиной для шантажа. Однако теперь конфликта нет, правда, контракт никто не отменял – для его закрытия требуется выполнение всех взятых обязательств. С другой же стороны, решение исполнения контрактов в день встречи президентов – момент символичный, и вряд ли речь идет о воле случая.

Вполне вероятно, предположил эксперт, что Лукашенко намекнул на готовность Минска скупать нефть не только у РФ – то есть пытается давить подобными намеками. Правда, для российской стороны такой маневр вряд ли покажется эффективным. Пока республика получает российскую нефть по ценам ниже рыночных, другие поставщики ей невыгодны.

К тому же, полагает Юшков, поставки азербайджанской нефти невелики – меньше 1 миллиона тонн на этот год, а потому для России страшного ничего нет. И к срыву поставок российской нефти в центрально– и юго-восточные европейские страны это не приведет.