Турция столкнулась с проблемами при повторной закупке С-400 у России

Турция столкнулась с проблемами при повторной закупке С-400 у России
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Анкара тянет время, чтобы не раздражать Вашингтон, который сейчас увяз в проблеме с Афганистаном

Анкара уже начала ощущать давление со стороны Вашингтона в связи с планами закупить у Москвы второй полк зенитно-ракетных систем C-400. Об этом заявил директор Турецкого центра азиатско-тихоокеанских исследований, профессор Сельчук Чолакоглу в интервью "Евразия.Эксперт".

По его словам, отечественная оборонная промышленность находится под "неофициальными санкциями" США и других стран НАТО.

"Поэтому турецкое правительство пытается выиграть некоторое время, не принимая окончательного решения о покупке второй партии системы С-400", – заметил специалист.

Какие именно "символические" американские рестрикции в отношении Анкары сейчас действуют, профессор не уточнил.

Зато он объяснил, как события в Афганистане могут повлиять на закупку российских ЗРК. Чолакоглу считает, что после стремительного захвата власти в стране запрещенным в РФ террористическим движением "Талибан" правительство Турции имеет более тесные отношения с администрацией президента США Джо Байдена.

Сегодняшняя ситуация в Афганистане, вероятно, вынудила Белый дом не выдвигать на первый план спорные вопросы между Штатами и Турцией, предположил эксперт.

"Однако покупка новой партии зенитных ракетных комплексов С-400 кардинально изменит эту позитивную повестку дня между Анкарой и Вашингтоном", – прогнозирует Чолакоглу.

Напомним, в 2017 году Турция приобрела в России один полковой комплект зенитной системы С-400 для оснащения национальной ПВО. Американцы требовали от Анкары отказаться от сделки и предлагали купить у них комплексы Patriot. Вашингтон угрожал задержать или вообще отменить продажу туркам новейших истребителей F-35 Lightning II.

Однако Анкара на шантаж не поддалась и в декабре 2020 года полностью выплатила Москве $2,5 млрд. за первую партию ЗРК.

В конце августа текущего года лидер Республики Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что у Анкары "нет никаких сомнений" по поводу покупки новых С-400, пишет газета Daily Sabah. Об этом он будет говорить на будущей встрече с главой России Владимиром Путиным, дата которой пока неизвестна.

Источник: Евразия.Эксперт ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров

Путин и Байден готовят новый саммит - СМИ

Переговоры планируется провести уже в октябре 2021 года

Лавров назвал шизофренией идею Киева провести встречу в "нормандском формате"

Шеф российской дипломатии усмотрел в такой настойчивости властей Незалежной попытки изменить Минские соглашения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей