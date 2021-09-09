Анкара тянет время, чтобы не раздражать Вашингтон, который сейчас увяз в проблеме с Афганистаном

Анкара уже начала ощущать давление со стороны Вашингтона в связи с планами закупить у Москвы второй полк зенитно-ракетных систем C-400. Об этом заявил директор Турецкого центра азиатско-тихоокеанских исследований, профессор Сельчук Чолакоглу в интервью "Евразия.Эксперт".

По его словам, отечественная оборонная промышленность находится под "неофициальными санкциями" США и других стран НАТО.

"Поэтому турецкое правительство пытается выиграть некоторое время, не принимая окончательного решения о покупке второй партии системы С-400", – заметил специалист.

Какие именно "символические" американские рестрикции в отношении Анкары сейчас действуют, профессор не уточнил.

Зато он объяснил, как события в Афганистане могут повлиять на закупку российских ЗРК. Чолакоглу считает, что после стремительного захвата власти в стране запрещенным в РФ террористическим движением "Талибан" правительство Турции имеет более тесные отношения с администрацией президента США Джо Байдена.

Сегодняшняя ситуация в Афганистане, вероятно, вынудила Белый дом не выдвигать на первый план спорные вопросы между Штатами и Турцией, предположил эксперт.

"Однако покупка новой партии зенитных ракетных комплексов С-400 кардинально изменит эту позитивную повестку дня между Анкарой и Вашингтоном", – прогнозирует Чолакоглу.

Напомним, в 2017 году Турция приобрела в России один полковой комплект зенитной системы С-400 для оснащения национальной ПВО. Американцы требовали от Анкары отказаться от сделки и предлагали купить у них комплексы Patriot. Вашингтон угрожал задержать или вообще отменить продажу туркам новейших истребителей F-35 Lightning II.

Однако Анкара на шантаж не поддалась и в декабре 2020 года полностью выплатила Москве $2,5 млрд. за первую партию ЗРК.

В конце августа текущего года лидер Республики Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что у Анкары "нет никаких сомнений" по поводу покупки новых С-400, пишет газета Daily Sabah. Об этом он будет говорить на будущей встрече с главой России Владимиром Путиным, дата которой пока неизвестна.

