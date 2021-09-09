Лукашенко анонсировал "прорыв" в отношениях с Россией

Лукашенко анонсировал "прорыв" в отношениях с Россией
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава республики поддержал инициативу Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился 9 сентября в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным, куда прибыл на переговоры.

Глава республики заявил, что принятие всех ранее обговоренных программ станет для Союзного государства прорывом – речь идет о десятках соглашений, определяющих межгосударственное сотрудничество. Лукашенко поддержал Путина, который указал на необходимость обсуждения этого вопроса для экспертных кругов из правительств .

"Если они принимают, то на ВГС (Высший госсовет Союзного государства – прим. ред.), как мы договаривались с вами, может, в конце октября, примем окончательно программы. Это будет прорыв, прорыв во многих сферах", – заявил глава республики..

Так, глава РФ указал, что все договоренности, которые стороны могут достигнуть на текущей встрече, не связаны с политической ситуаций в России и Белоруссии. Путин сообщил, что пригласил белорусского коллегу для обсуждения итогов сделанного в рамках формирования программ Союзного государства.

По словам президента, 10 сентября правительства двух стран подведут общую черту в договоренностях по интеграционному процессу – для этого Москве и Минску необходимо заранее "сверить часы".

Путин выразил уверенность, что такая мера крайне важна в условиях мировой пандемии, которая сильно ударила по глобальной экономике. Объединение двух стран поспособствует повышению их конкурентоспособности и скорому выходу из кризиса.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что допускает возможность отправке Минску очередного денежного транша.

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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Даже я рад что Россия и Белоруссия с новой силой подружились Заберите еще Северную Корею с собой
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