Путин и Лукашенко договорились по Союзному государству

Путин и Лукашенко договорились по Союзному государству
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российский президент проговорил с белорусским более трех часов

По итогам встречи между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в Москве были согласованы все 28 союзных программ. Об этом сообщил российский президент на пресс-конференции после общения с белорусским коллегой.

Глава России отметил, что переговоры были очень насыщенными и конструктивными – всего они продлились больше трех часов. 

Согласованные документы затрагивают интеграцию валютных систем, принципы взимания косвенных налогов, борьбу с терроризмом. Благодаря интеграции РФ и Белоруссия увеличат количество совместных предприятий, отметил российский президент.

По заявлению Путина, 1 декабря 2023 года стороны подпишут договор об объединении рынка газа России и Белоруссии. При этом экспортная цена на газ для Республике останется на уровне этого года. К тому же Москва и Минск предусмотрели создание единого рынка нефти и нефтепродуктов, а также договор о едином рынке электроэнергии.

Президент отметил, что за минувший год политическая ситуация в Белоруссии заметно стабилизировалась. 

Лукашенко, в свою очередь, указал, что беседа с Владимиром Путиным выдалась предельно честной, открытой и конструктивной. Он отметил, что сторонам удалось договориться о равноправных условиях для обеих стран-участниц союзного договора. 

"Мы – полноправные партнеры", – констатировал он. 

Белорусский президент заявил, что никакой "гири на ноге" у страны "нет и быть не могло", поскольку все нацелено на рост благосостояния двух государств. Лукашенко назвал интеграцию с Россией самым действенным ответом недоброжелателям.

По его словам, в союзных программах прописаны механизмы развития единого экономического пространства: формирование объединенных отраслевых рынков, реализация гармонизированной финансовой, налоговой, кредитной, ценовой, торговой политики. Также заложено решение проблемы поставок в Белоруссию энергоносителей, рост объема транспортных услуг, финансирование новых инвестиционных проектов, выход на единые принципы реализации аграрной и промышленной политики, повышение уровня взаимных социальных гарантий для граждан двух стран.

Лукашенко отметил, что Россия и Белоруссия будут наращивать совместное противодействие общим угрозам. 

Помимо углубления интеграции, лидеры обсудили актуальные международные проблемы, отношения с соседними странами и объединениями – прежде всего ситуацию в Афганистане с точки зрения потенциальных угроз России и Белоруссии. 

"Если нам нужна более тесная интеграция между РФ и Белоруссией, мы это сделаем мгновенно, как только почувствуем запросы наших людей", – отметил лидер.

Сближение будет возможно не только в политическом, но и военном плане, подчеркнул он.

Владимир Путин, в свою очередь, сообщил, что Москва и Минск намерены подписать договор об общих принципах взимания косвенных налогов. РФ и Белоруссия договорились о единой макроэкономической политике, интеграции платежных систем и гармонизации ДКП, указал он.

После прошедших переговоров Россия снимает все ковидные ограничения на авиасообщение с Беларусью, заявил российский лидер. Страны переходят к единой промышленной политике, общему доступу к госзакупкам и госзаказу. 

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Источник: Спутник. Беларусь ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
Шаман
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Да ладно это бла бла про подписанную макулатуру мы слышим 30 лет, сколько денег усатый взял с коротышки?
Поди очередные ежеквартальные 500 лямов зеленых на прокорм полицаев и чинушек?
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