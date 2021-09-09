США ответят за тяжкие последствия размещения оружия в космосе - МИД РФ

США ответят за тяжкие последствия размещения оружия в космосе - МИД РФ
Фото: John Pulsipher/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Америка пытается "сузить" влияние России на международной арене

В случае размещения Соединенными Штатами оружия в космосе, вся ответственность за возможные тяжкие последствия такого шага полностью ляжет на плечи Вашингтона. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью газете "Коммерсантъ".

Дипломат напомнил, что Москва всегда выступала и выступает за недопущение гонки вооружений в космическом пространстве. Он отметил, что в настоящее время в космосе нет оружия, и Россия не станет первым государством, которое это решит сделать.

По словам замминистра, Штаты и некоторые его союзники следуют курсом на подрыв широкой международной поддержки разумных и логичных инициатив по безопасности на околоземной орбите. Он назвал это попыткой Вашингтона "сузить" влияние Москвы на международной арене. А в это время Россия и Китай выступают за то, чтобы политико-дипломатическим путем не допустить гонки вооружений в космосе.

"Если США станут первой страной, сделавшей это, ответственность за сугубо дестабилизирующие тяжелые последствия для международной безопасности и стратегической стабильности неоспоримо ляжет на Вашингтон", – подчеркнул Рябков.

Напомним, 21 августа исследовательская служба Конгресса США представила доклад о милитаризации космоса, в котором американские аналитики предупредили Вашингтон об угрозе исследований в этой сфере, ведущихся в России и КНР. Эксперты призвали законодателей рассмотреть возможные меры для защиты штатовских спутников, пишет RT.

Добавим, что еще в 2018 году американцы пугали мир тем, что Пекин и Москва "ближайшие два года" введут в строй противоспутниковое оружие, чтобы противостоять системам США, т.е. будут готовы сбивать штатовские спутники.

Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Гость308133
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