Эксперт оценил переговоры президентов РФ и Белоруссии

Политолог Кирилл Аверьянов-Минский высказался о прошедшей накануне встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко, на которой обсуждалась интеграция двух стран. Батька не вызывает доверия у эксперта.



Аверьянов-Минский прямо сказал, что Лукашенко "нельзя верить на слово" и нужно дождаться, пока он подпишет все необходимые документы по Союзному государству. Глава Белоруссии – "проблемный переговорщик", заявил политолог.

Кроме того, эксперт указал на тревожные моменты в переговорах России и Белоруссии. Главы двух стран отбросили политические моменты в сторону, обсуждая лишь экономический аспект. Это может говорить о том, что объединения так и не случится.

"…пренебрежение к политической части интеграции (...) внушает опасения, что никаких реальных подвижек в российско-белорусской интеграции не произойдёт", - заключил он.

Во время переговоров лидеры двух стран согласовали 28 союзных программ. Кроме того, Путин сделал Лукашенко сюрприз прямо на пресс-конференции. Чем российский президент удивил белорусского – в нашем материале.