"Проблемный переговорщик": политолог призвал не верить Лукашенко на слово

"Проблемный переговорщик": политолог призвал не верить Лукашенко на слово
Фото: president.gov.by
Эксперт оценил переговоры президентов РФ и Белоруссии

Политолог Кирилл Аверьянов-Минский высказался о прошедшей накануне встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко, на которой обсуждалась интеграция двух стран. Батька не вызывает доверия у эксперта.

Аверьянов-Минский прямо сказал, что Лукашенко "нельзя верить на слово" и нужно дождаться, пока он подпишет все необходимые документы по Союзному государству. Глава Белоруссии – "проблемный переговорщик", заявил политолог.

Кроме того, эксперт указал на тревожные моменты в переговорах России и Белоруссии. Главы двух стран отбросили политические моменты в сторону, обсуждая лишь экономический аспект. Это может говорить о том, что объединения так и не случится.

"…пренебрежение к политической части интеграции (...) внушает опасения, что никаких реальных подвижек в российско-белорусской интеграции не произойдёт", - заключил он.

Во время переговоров лидеры двух стран согласовали 28 союзных программ. Кроме того, Путин сделал Лукашенко сюрприз прямо на пресс-конференции. Чем российский президент удивил белорусского – в нашем материале.

Источник: ИА Регнум ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Шаман
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Усатый уже вынул из кремлевского 630 лямов зеленых. За этим и приезжал. А 28 союзных программ ни на что не повлияют, все останется как было.
Гость307476
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Согласен. На слово ему верить нельзя. Бабки только в обмен на реальные действия.
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