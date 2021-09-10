Глава РФ красноречиво отреагировал на высказывание коллеги

Накануне, 9 сентября, состоялась очередная встреча российского лидера Владимира Путина с белорусским президентом Александром Лукашенко. В ходе своей речи глава белорусов затронул тему слияния с Россией, чем позабавил Путина.



Со свойственной Александру Григорьевичу прямотой и непосредственностью он начал рассуждать о кривотолках, которые давно ходят вокруг России и Белоруссии. Мол, наше государство спит и видит, как бы включить соседнюю страну в свой состав.

Лукашенко отметил, что Путин, проявляя "деликатность", вообще не реагирует на подобные выпады и редко дает какие-либо комментарии по поводу провокационных высказываний. Глава белорусов такой чертой характера не страдает, поэтому спокойно может затронуть любой, даже самый неудобный вопрос.

"Рассуждения о том, что кто-то кого-то поглотит и так далее, и тому подобное...", – начал Батька.

Лукашенко подчеркнул, что ни одна из сторон не мыслит в таком направлении. В этот момент камеру перевели на Владимира Владимировича, губы которого растянулись в ухмылке. Путин немного сморщил лоб и красноречиво глянул куда-то в сторону. Любопытный видеоролик публикуют авторы телеграм-канала кремлевского пула РИА "Новости".

Кстати, потом Александр Григорьевич с особым весом подчеркнул, что при острой необходимости братские государства в два счета могут объединиться самым крепким образом.

К слову, во время этого саммита главнокомандующий Белоруссии заявил о прорыве в отношениях с российским государством.