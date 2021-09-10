Пушков посоветовал Италии выставить счет Украине из-за медуз

Пушков посоветовал Италии выставить счет Украине из-за медуз
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
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Сенатор доступно объяснил настоящие причины нашествия морских обитателей

Новость о том, что на Украине вновь решили выставить России безосновательные обвинения, не смогла пройти мимо Алексея Пушкова. 

Глава Запорожской области Александр Старух заявил, что из-за Крымского моста медузы мигрировали в Азовскую акваторию. Из-за нашествия морских обитателей на одном из украинских курортов был сорван туристический сезон. Кто виноват? Россия, считают в Незалежной. Остается только подать в суд на "страну-агрессора" и требовать возместить ущерб. 

Алексей Пушков иронично заметил, что Старух берет пример с депутатов Верховной Рады, которые только и делают, что придумывают, в чем же еще можно обвинить Россию. 

"Интеллектуал" Старух, видимо, не в курсе, что нашествия медуз*, которые происходят все чаще, специалисты связывают не со зловредной деятельностью России, а с потеплением мирового океана", 

– возмутился сенатор. 

Также Пушков подкинул идею Италии. Дело в том, что в последнее время популяция медуз увеличилась и на итальянском побережье, пишет телеканал "360". Теперь же власти страны могут подумать о том, чтобы подать в суд на Киев. Якобы обстановка в Черном море настолько плачевная, что даже медузы не выдержали и уплыли подальше от Украины.

Напомним, что в прошлом месяце туристы жаловались, что все Азовское море буквально кишит медузами. Ученые объяснили это нашествие аномально теплой зимой. Однако уже в сентябре ситуация должна нормализоваться. 

* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

Источник: Телеграм-канал "Алексей Пушков" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
Настоящий Одессит
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А вот Италию мне жалко. Хохлоебы и здесь нашкодили.
Гость309069
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А если у кого-то тараканы в доме,тоже Путин виноват?
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