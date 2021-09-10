Близкий товарищ президента фактически разорвал с ним отношения

В то время, как все украинское государство пытается выжить в условиях полностью дестабилизированной страны, в личной жизни главнокомандующего Незалежной Владимира Зеленского также бурлят мексиканские страсти. Журналистам удалось разузнать, что он серьезно рассорился с одним из своих самых ближайших друзей.



Крупный конфликт разгорелся еще в августе, однако стал достоянием прессы только сейчас. Известно, что казалось бы непоколебимая дружба Зеленского с его ближайшим соратником Сергеем Шефиром дала трещину.

Компаньоны прошли рука об руку длинный путь. Шефир является сооснователем компании "Квартал 95", где активно развивал свои таланты комика нынешний президент Украины. Ни для кого не секрет, что, попав в большую политику, бывший юморист потащил с собой своих ближайших товарищей. Так, Шефир стал помощником Зеленского в офисе главнокомандующего.

Однако в какой-то момент что-то пошло не так. В прошлом месяце два друга вдрызг разругались. Такую информацию публикуют журналисты местного издания "Украинская правда".

Прессе не удалось выяснить подробности и причины конфликта, однако известно, что после перепалки друг Зеленского собрал все свои манатки и демонстративно покинул офис президента. Высокий пост формально остался за Шефиром, однако сейчас он уже не имеет никакого политичного влияния.

По мнению украинских журналистов, руководитель президентской резиденции Андрей Ермак успешно рвет связи Зеленского с его ближайшими друзьями.

К слову, недавно в Верховной раде устроили свару из-за оскорблений в сторону президента страны.