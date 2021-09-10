Зеленский допустил вероятность полномасштабной войны с Россией

Зеленский допустил вероятность полномасштабной войны с Россией
Владимир Зеленский. Фото: APUkraine / twitter.com / www.globallookpress.com
При этом украинский президент не исключил, что отношения между странами могут нормализоваться

Сегодня, 10 сентября, в Киеве проходит форум YES Brainstorming, в ходе которого выступил и Владимир Зеленский. Один из модераторов мероприятия поинтересовался, есть ли вероятность, что полномасштабная война с Россией все-таки будет. Ответ украинского президента был утвердительным. 

Глава Незалежной подчеркнул, что сейчас между Москвой и Киевом образовалась большая пропасть. И вина за это, считает Зеленский, лежит на "агрессивном" Кремле. При этом украинский президент пригрозил, что если полномасштабная война все-таки начнется, то это будет грубейшая ошибка России. 

"После этого никогда не будет существовать соседства России, Украины и Белоруссии. Это самое страшное, что может быть, но, к сожалению, такая есть вероятность", 

– заключил Зеленский. 

И хотя лидер Украины допускает вероятность того, что конфликт двух стран может перерасти в прямое военное столкновение, он также не исключает, что со временем отношения Москвы и Киева нормализуются. 

Высказался Зеленский и о Владимире Путине, подчеркнув, что у него не хватает времени думать о российском президенте. 

"Пусть его страна и он не обижаются", 

– попросил глава Украины, подчеркнув, что хотел бы знать, когда же наконец состоится "более предметная" встреча с Путиным. 

Ранее украинский эксперт объяснил, почему Зеленский нуждается во встрече с Путиным. 

Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
Гость306765
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Вот уже почти 7 лет они воюют с Россией, все уши прожужжали россказнями такими, а теперь нате вам... Точно одно - если украинские власти войну России не объявят или не вторгнутся на нашу землю, ничего не случится.
Гость310416
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Надо же как то сдаться
Гость306903
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Как сказал генерал Москаль, Зеленский боится Путина. И это чистая правда. Поэтому несёт всякую ересь. Наболтал уже столько, что осталось только мечтать о встрече.
Гость305517
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Как всегда - ересь.
Гость307991
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Уничтожение Украины (экономическое)- должно быть одной из топовых тем Кремля. Пусть подрыгаются.
Настоящий Одессит
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Была надежда, что хоть одна извилина у идиота Зели еще сохранилась. Зря тешил надежды. Просто долбодятел.
ГЧ
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После запуска СП-2 оголодавшие рагули полезут изо всех щелей в Россию просто для того, чтобы сдаться в плен и пожрать!!! :)))))
А всех будут убеждать, что это Россия на них напала и заманила на свою территорию!!!
Гость308247
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Это точно после войны соседства уже не будет, потому что не будет такого соседа как Украина. Так что клоун вперед на войну с Россией, поставь крест на своей бандерляндией.
Гость309069
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Действительно,что "после этого никогда не будет существовать соседства России,Украины и Беларуси",потому что Украина и Беларусь просто станут Россией.
Гость306841
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Зеля вспомнил свое шутовское прошлое и продолжает веселить своими "умными" речами)
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