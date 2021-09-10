Путин запланировал очередную поездку в Белоруссию - СМИ

Путин запланировал очередную поездку в Белоруссию - СМИ
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Визит состоится уже в октябре

Москва и Минск уверено идут по пути укрепления сотрудничества. Вчера, 9 сентября, белорусский лидер Александр Лукашенко побывал с официальным визитом в гостях у российского президента Владимира Путина. Как удалось выяснить журналистам, вскоре главнокомандующий россиян ответит взаимностью своему белорусскому коллеге и посетит Минск.

По информации, полученной от осведомленных источников, визит Владимира Владимировича в белорусское государство назначен на 14-15 октября. При этом журналисты интернет-издания "Октагон" отмечают, что на этот период в Белоруссии запланировано проведение ряда важных государственных событий. Так, в середине осени должен пройти саммит стран СНГ, а также заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Помимо этого, была обозначена дата проведения заседания Высшего госсовета Союзного государства. Такой информацию с общественностью поделился белорусский лидер Александр Лукашенко. Батька сообщил, что Москва и Минск проведут данное мероприятие 4 ноября. Соответствующую информацию публикует агентство "Белта".

К слову, на состоявшемся 9 сентября саммите белорусский главнокомандующий объявил о прорыве в отношениях с Россией. Александр Лукашенко убежден, что согласование ранее обговоренных программ станет для Союзного государства серьезным шагом вперед.

Источник: Октагон ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Шаман
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Таракан уже вовсю отчитывается перед ЕС о совместных учениях РБ и РФ, лишь бы только его вопринимали как президента. А чтоб сохранить кресло он готов и путина продать на потеху в зоопарк и проявить невиданные чудеса переобувания и гибкости.
Настоящий Одессит
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Пшеки, хохлы и шпротоландия в восторге от действий Беларуси и России.
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