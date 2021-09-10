В Москве не разделяют позицию Киева по этому вопросу

Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что на Украине не исключают вероятность начала полномасштабной войны с Россией. Его слова приводит РИА "Новости".

В Кремле, отвечая на вопрос о том, разделяет ли Москва опасения Киева, заявили, что не хотели бы предаваться таким "апокалиптическим" ожиданиям. Также Песков заметил, что власти относятся к подобным заявлениям украинского президента "с сожалением".

Напомним, что ранее Зеленский, выступая на форуме YES Brainstorming, допустил, что в будущем между Россией и Украиной может начаться полномасштабная война. Украинский президент подчеркнул, что сейчас между двумя странами образовалась пропасть.

При этом глава Незалежной уверен, что в начале войны будет виновата именно Россия. Так, отвечая на вопрос модератора, Зеленский уточнил, что при таком сценарии Москва допустит свою самую большую ошибку, поскольку после этого перестанет существовать соседство Украины, Белоруссии и России.

Примечательно, что президент также не стал отрицать, что есть и другой вариант развития событий. Не исключено, считает Зеленский, что отношения двух стран со временем могут нормализоваться. Говоря о Владимире Путине, спикер отметил, что у него нет времени думать о российском президенте.