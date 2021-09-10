В кабмине одобрили дальнейшее углубление интеграции России и Белоруссии

Стороны подписали несколько десятков союзных программ

Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что эксперты кабинета министров одобрили программу по дальнейшему укреплению союзнических отношений между Москвой и Минском.

В рамках реализации этой далеко идущей задачи были подписаны 28 отраслевых союзных программ. На их основе два государства продолжат и углубят сближение. Информация размещена на сайте правительства Российской Федерации.

К слову, ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин планирует ответить взаимностью белорусскому коллеге Александру Лукашенко, который вчера побывал в Москве. Уже в октябре Владимир Владимирович может отправиться с официальным визитом в Минск.

Источник: Правительство РФ ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

"Проблемный переговорщик": политолог призвал не верить Лукашенко на слово

Эксперт оценил переговоры президентов РФ и Белоруссии

Слова Лукашенко об отсутствии планов поглощения Белоруссии рассмешили Путина - видео

Глава РФ красноречиво отреагировал на высказывание коллеги

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей