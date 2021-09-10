Стороны подписали несколько десятков союзных программ

Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что эксперты кабинета министров одобрили программу по дальнейшему укреплению союзнических отношений между Москвой и Минском.



В рамках реализации этой далеко идущей задачи были подписаны 28 отраслевых союзных программ. На их основе два государства продолжат и углубят сближение. Информация размещена на сайте правительства Российской Федерации.

К слову, ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин планирует ответить взаимностью белорусскому коллеге Александру Лукашенко, который вчера побывал в Москве. Уже в октябре Владимир Владимирович может отправиться с официальным визитом в Минск.