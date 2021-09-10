Почему Москва поддерживает Лукашенко: аналитик дал ответ

Почему Москва поддерживает Лукашенко: аналитик дал ответ
Фото: president.gov.by
Кремль нередко сквозь пальцы смотрит на выкрутасы Батьки

Невооруженным глазом видно, что Российская Федерация оказывает всяческую поддержку белорусскому президенту Александру Лукашенко. Москва готова прийти на выручку Батьке, несмотря на всю его многовекторность и бесконечные попытки усидеть сразу на нескольких стульях. Причину такой лояльности властей РФ к главе соседнего государства раскрыл известный аналитик Станислав Бышок.

Умудренный опытом политический эксперт подчеркнул, что Лукашенко нужен нашей стране для сохранения стабильности на западных рубежах. Белоруссия должна оставаться союзником России. В противном случае наше геополитическое положение может существенно ухудшиться. Буферная зона в виде лояльной Белоруссии защищает российское государство от агрессивно настроенных западноевропейских держав.

Стратегический интерес Москвы заключается в том, чтобы Минск не думал о вступлении в Североатлантический альянс и не осознавал себя частью Евросоюза.

"Это вопрос безопасности", – пояснил аналитик в беседе с журналистами издания "Лента".

Политический эксперт также отметил, что немаловажную роль в теплых отношениях между Москвой и Минском играет "романтика, связанная с восточно-славянским братством".

К слову, сегодня, 10 сентября, в российском кабмине одобрили дальнейшее углубление интеграции нашего государства и Белоруссии. Стороны подписали несколько десятков союзных программ. На их основе два государства продолжат и углубят сближение.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость306756
Пожаловаться Ответить
Гость309598
Пусть эти стратеги, после такой стратегической любви, спросят белорусскую молодежь, об отношении к России. Много нового узнают.
Спросил знакомого белоруса (33 г., семья и все такое) - что ты думаешь о России? Он ответил: а че думать, ну она рядом, приезжай, бухнем, мяса пожарим. молодость вспомним.
А если ты о бесноватых идиотах,ну что тут сказать, печально.
Гость310457
Пожаловаться Ответить
Просто в Кремле управляют старорежимные люди с совдеповско-ГБшным мышлением, которые считают Беларусь придатком и даже частной собственностью России. Потому даже, если бы не дай бог, некий талиб управлял бы Беларусью, но вёл пророссийскую внешнюю политику, Россия того талиба поддерживала бы
Гость309598
Пожаловаться Ответить
Пусть эти стратеги, после такой стратегической любви, спросят белорусскую молодежь, об отношении к России. Много нового узнают.
1
новости партнеров
По теме

"Проблемный переговорщик": политолог призвал не верить Лукашенко на слово

Эксперт оценил переговоры президентов РФ и Белоруссии

Слова Лукашенко об отсутствии планов поглощения Белоруссии рассмешили Путина - видео

Глава РФ красноречиво отреагировал на высказывание коллеги

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей