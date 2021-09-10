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Невооруженным глазом видно, что Российская Федерация оказывает всяческую поддержку белорусскому президенту Александру Лукашенко. Москва готова прийти на выручку Батьке, несмотря на всю его многовекторность и бесконечные попытки усидеть сразу на нескольких стульях. Причину такой лояльности властей РФ к главе соседнего государства раскрыл известный аналитик Станислав Бышок.
Умудренный опытом политический эксперт подчеркнул, что Лукашенко нужен нашей стране для сохранения стабильности на западных рубежах. Белоруссия должна оставаться союзником России. В противном случае наше геополитическое положение может существенно ухудшиться. Буферная зона в виде лояльной Белоруссии защищает российское государство от агрессивно настроенных западноевропейских держав.
Стратегический интерес Москвы заключается в том, чтобы Минск не думал о вступлении в Североатлантический альянс и не осознавал себя частью Евросоюза.
"Это вопрос безопасности", – пояснил аналитик в беседе с журналистами издания "Лента".
Политический эксперт также отметил, что немаловажную роль в теплых отношениях между Москвой и Минском играет "романтика, связанная с восточно-славянским братством".
К слову, сегодня, 10 сентября, в российском кабмине одобрили дальнейшее углубление интеграции нашего государства и Белоруссии. Стороны подписали несколько десятков союзных программ. На их основе два государства продолжат и углубят сближение.
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А если ты о бесноватых идиотах,ну что тут сказать, печально.