Достойное выступление: Путин поздравил олимпийцев и дал поручение спортивным чиновникам

Лично с атлетами президент встретится в ближайшее время

Россияне достойно выступили на Олимпиаде-2020 в Токио. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в пятницу, 10 сентября.

"Еще раз поздравляю российских олимпийцев, паралимпийцев, российскую олимпийскую и паралимпийскую сборные, всех атлетов, тренеров, специалистов с достойным выступлением ",

– сказал глава государства. Он заверил, что в ближайшее время встретится с победителями и призерами Олимпийских и Паралимпийских летних игр лично.

Пока же президент дал поручение спортивным чиновникам. По его мнению, России есть над чем поработать в сфере спорта высоких достижений. В первую очередь, нужно обратить внимание на инфраструктуру подготовки атлетов по всем видам спорта: ее нужно обновлять, модернизировать и качественно наращивать.

Развитие детского и юношеского спорта – это особая задача. Как отметил президент, "путь в большой спорт начинается в детстве", а пример олимпийцев и паралимпийцев помогает молодежи тоже делать выбор в пользу здорового образа жизни.

На прошедшей этим летом в Японии Олимпиаде спортсмены из России завоевали 71 медаль, из них 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых. С Паралимпиады россияне привезли 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград.