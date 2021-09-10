Иностранные журналисты пытаются стравить союзников, считает сенатор

Заявление немецкого журналиста Петера Диттмара о "захвате" Дальнего Востока Россией является стремлением к провокации конфликта между РФ и КНР. Такое мнение выразил член Совфеда Владимир Джабаров.

Напомним, журналист Die Welt Петер Диттмар опубликовал материал, где заявил о незаконном, с его точки зрения, присоединении Дальнего Востока к России в XIX веке.

По словам Джабарова, журналист ставил своей целью разжигание неприязненных отношений между странами. Огромные территории России же никому не дают покоя, а ряд СМИ ищут точки давления, пользуясь хорошими отношениями Москвы и Пекина. Тиражируются подобные заявления и вокруг Курильских островов, Калининградской области, Белоруссии и Украины.

Обращать внимание на высказывание Диттмара, уверен Джабаров, не стоит – так журналиста обеспечат лишним пиаром. Однако либо исторические познания гражданина Германии весьма скупы, либо он намерено передергивает факты для разжигания межгосударственной розни.

Провокации подобного рода, указал Джабаров, будут пресечены – у Москвы имеется достаточное количество рычагов для решения этой проблемы.

"Все должны это знать. Не претендуем ни на какие чужие земли, но из своей не отдадим ни пяди. Все это прекрасно понимают, но вот так пытаются стравить, посеять недоверие между странами", – высказался сенатор.

Ранее глава Минобороны РФ, председатель Русского географического общества Сергей Шойгу заявил, что новые города на территории Сибири должны стать центром притяжения для остальных регионов Российской Федерации. Для их создания необходимо воспользоваться ресурсной базой, логистикой и имеющимся потенциалом.