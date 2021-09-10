На полгода: Евросоюз продлил санкции против России

В черный список вошли также некоторые граждане Украины

Совет Европейского союза продлил персональные санкции против граждан РФ. Об этом говорится на сайте законодательного органа ЕС.

Ограничения будут действовать в течение еще шести месяцев, то есть до 15 марта 2022 года.

Напомним, в черный список Совет внес некоторых выходцев из России и Украины, которые якобы угрожали "суверенитету и независимости" Незалежной. Инициативу продлить санкции поддержали постоянные представители стран-участниц ЕС, передает URA.RU.

Ограничения были введены в 2014 году – после того, как Республика Крым вернулась в состав РФ.

Источник: Сайт Совета ЕС ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров

"Проблемный переговорщик": политолог призвал не верить Лукашенко на слово

Эксперт оценил переговоры президентов РФ и Белоруссии

Слова Лукашенко об отсутствии планов поглощения Белоруссии рассмешили Путина - видео

Глава РФ красноречиво отреагировал на высказывание коллеги

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей