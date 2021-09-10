В черный список вошли также некоторые граждане Украины

Совет Европейского союза продлил персональные санкции против граждан РФ. Об этом говорится на сайте законодательного органа ЕС.

Ограничения будут действовать в течение еще шести месяцев, то есть до 15 марта 2022 года.

Напомним, в черный список Совет внес некоторых выходцев из России и Украины, которые якобы угрожали "суверенитету и независимости" Незалежной. Инициативу продлить санкции поддержали постоянные представители стран-участниц ЕС, передает URA.RU.

Ограничения были введены в 2014 году – после того, как Республика Крым вернулась в состав РФ.