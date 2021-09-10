В Киеве раскрыли план по присоединению Украины к России

В Киеве раскрыли план по присоединению Украины к России
Фото: VItalii Kliuiev via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
продолжениеСлова Путина о недопустимости враждебных государств испугали Зеленского - политолог
Глава военной разведки сокрушается, что в 2014 году власти Незалежной не разрешили армии вступить в бой с военными ВС РФ в Крыму

В Незалежной раскрыли очередной "план" России по присоединению Украины. Свежее откровение прозвучало из уст начальника Главного управления разведки Минобороны страны Кирилла Буданова, сообщает агентство "Лига".

По его словам, задолго до событий 2014 года ВС РФ якобы готовились к захвату территории соборной.

"Причем это не ограничивалось только Крымом или востоком Украины. Россия готовилась и продолжает готовиться к серьезной аннексии территории Украины", – уверен пан Буданов.

Он раскритиковал постмайданных вождей за то, что они в 2014-ом не позволили применить силы ГУР против российских военных в Крыму, совершив тем самым "большую ошибку".

"Мы все хотели побыстрее вступить в бой", – заявил генерал.

Отметим, до своего назначения на пост главы ГУР в 2020 г. имя Буданова было упомянуто в ноябре 2018-го имя в репортаже телеканала "Россия 24", в котором говорилось о подготовке диверсий в Крыму в 2016 году. В частности, в материале был показан допрос подполковника в отставке украинской военной разведки Георгия Абдиллаева. Тот сообщил, что Буданов должен был быть непосредственным исполнителем серии терактов на полуострове.

Кроме того, после своего назначения начальником главного управления военной разведки Буданов обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому "возвращение" Донбасса и Крыма в лоно Киева, а также "покончить" с российским влиянием в высших эшелонах украинской власти, "ликвидировав" руководство "пятой колонны" в лице главы ОПЗЖ Виктора Медведчука, пишет издание "Версия".

Источник: Лига ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Настоящий ОДЕССИТ
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Еще одно БРЕХЛО вылезло из схрона. Да кому вы нужны грязные и брехливые хохлоебы.
Гость306868
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Стих это гагол
Ну вот кто ни будь мне ответит, вот на кой черт вы нам сдались? Как и польша и прибалтийские вымираты?
Все просто, они обязаны рассказывать про "агрессора" иначе они выпадут с повестки дня и о них забудут, соответсвенно не станет денег, а кушать икру с маслом уже привыкли. То же самое можно наблюдать когда всякие "бывшие" и "эксы" вещают на весь мир какую-нибуть дичь, та же задача. попасть обратно в "струю"
Стих это гагол
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Ну вот кто ни будь мне ответит, вот на кой черт вы нам сдались? Как и польша и прибалтийские вымираты?
ВВМ
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Проснулся палкан, а зубы то уже гнилые!!!
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