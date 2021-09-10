Глава военной разведки сокрушается, что в 2014 году власти Незалежной не разрешили армии вступить в бой с военными ВС РФ в Крыму

В Незалежной раскрыли очередной "план" России по присоединению Украины. Свежее откровение прозвучало из уст начальника Главного управления разведки Минобороны страны Кирилла Буданова, сообщает агентство "Лига".

По его словам, задолго до событий 2014 года ВС РФ якобы готовились к захвату территории соборной.

"Причем это не ограничивалось только Крымом или востоком Украины. Россия готовилась и продолжает готовиться к серьезной аннексии территории Украины", – уверен пан Буданов.

Он раскритиковал постмайданных вождей за то, что они в 2014-ом не позволили применить силы ГУР против российских военных в Крыму, совершив тем самым "большую ошибку".

"Мы все хотели побыстрее вступить в бой", – заявил генерал.

Отметим, до своего назначения на пост главы ГУР в 2020 г. имя Буданова было упомянуто в ноябре 2018-го имя в репортаже телеканала "Россия 24", в котором говорилось о подготовке диверсий в Крыму в 2016 году. В частности, в материале был показан допрос подполковника в отставке украинской военной разведки Георгия Абдиллаева. Тот сообщил, что Буданов должен был быть непосредственным исполнителем серии терактов на полуострове.

Кроме того, после своего назначения начальником главного управления военной разведки Буданов обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому "возвращение" Донбасса и Крыма в лоно Киева, а также "покончить" с российским влиянием в высших эшелонах украинской власти, "ликвидировав" руководство "пятой колонны" в лице главы ОПЗЖ Виктора Медведчука, пишет издание "Версия".

