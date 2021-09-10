Литва объявила Белоруссию главной угрозой для Евросоюза

Литва объявила Белоруссию главной угрозой для Евросоюза
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Вильнюс призвал как можно скорее "нейтрализовать" Лукашенко

Белоруссия несет большую угрозу суверенитету и территориальной целостности Литвы, чем Россия. Об этом заявила посол республики в США Аудра Плепите в интервью The Washington Diplomat.

Она утверждает, что Минск посредством гибридных атак целенаправленно дестабилизирует общественно-политическую обстановку в ее стране.

"Если автократический режим (президента Белоруссии) Александра Лукашенко в ближайшее время не будет нейтрализован, за это в конечном итоге заплатит вся Европа", – напугала Плепите жителей целого континента.

Дипломат предрекла коллапс стабильности в странах ЕС. По ее словам, в Вильнюсе возмущены антидемократическими действиями властей соседнего государства в отношении белорусских граждан. Также она пожаловалась на рост числа нелегальных мигрантов из Ближнего Востока, которые проникают в Литву через Белоруссию.

В Вильнюсе уверены в причастности Минска к организованной переправке беженцев через литовско-белорусскую границу на территорию Евросоюза, подчеркнула Плепите. В связи с этим, считает она, Старый Свет обязан дать коллективный отпор Белоруссии в виде санкций и международного осуждения ради защиты своих границ.

Напомним, страны Прибалтики и Польша за последние месяцы чуть ли не каждый день обвиняют Минск (а заодно и Москву, на всякий случай), жалуются на него и взывают о помощи, желательно финансовой, к Брюсселю, пытаясь доказать, что через белорусские рубежи в ЕС бегут несметные толпы мигрантов. В свою очередь, бацька указывает оппонентам на существование у соседей преступных группировок по переправке в страны ЕС нелегалов. В частности, это упреки Александра Григорьевича относилось к Литве.

Между тем, как полагает белорусский политолог Андрей Сыч,своими призывами к евросообществу Прибалтика и Польша просто просят денег у Брюсселя, выставляя внушительные суммы на охрану условной Германии и Франции от якобы многочисленных "полчищ" беженцев.

Источник: The Washington Diplomat ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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