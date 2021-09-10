Представитель дипломатии США отказался отвечать на вопросы журналистов

Посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан вызван в Министерство иностранных дел Российской Федерации. Об этом стало известно сегодня, 10 сентября.

Известно, что дипломат уже покинул министерство. Салливан отказался отвечать на вопросы представителей СМИ, которые попросили его рассказать о причина вызова. Как пишет РИА "Новости", деталей по ситуации нет.

Однако известно, что менее чем за час до прибытия американского РИА "Новости" сообщили о полученном отказе в аккредитации своих журналистов в мероприятии по случаю теракта, который произошел в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. "Интерфакс" указал, что поводом для вызова стал отказ российским журналистам в аккредитации. Позднее же агентство аннулировало свое сообщение

РИА "Новости" также обнародовало письмо, в котором организаторы благодарят журналистов за "интерес к двадцатилетней годовщине" и интересу к памятному мероприятию, однако выражают отказ, объясняя его огромным количеством заявок и нехваткой мест.

На ситуацию отреагировал генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, заявивший о том, что американская сторона продолжает избирательно и последовательно травить прессу, превращая в поле информационного конфликта даже поминальные траурные мероприятия.

"Где тогда остановиться? О, этот дивный новый мир!" – высказался журналист.

Известно, что траурная церемония должна состояться на месте падения небоскребов Всемирного торгового центра, который находится в Даунтауне – сейчас на этом месте стоят мемориалы в виде двух больших черных квадратов-фонтанов.

Позднее в дипломатических источниках заявили, что посла вызвали из-за вмешательства Соединенных Штатов в российские выборы.