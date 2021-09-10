Лавров поддел Зеленского после заявлений о войне с Россией

Лавров поддел Зеленского после заявлений о войне с Россией
Владимир Зеленский. Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Российский министр отказался комментировать слова лидера Незалежной

В последних громких заявлениях президента Украины Владимира Зеленского слышатся выступления члена команды КВН. Если он пытается подобным образом завоевать популярность у соотечественников, это не вызывает радости. Такую точку зрения высказал глава МИД РФ Сергей Лавров на форуме современной журналистики "Вся Россия-2021".

"То, как он выполняет то, что обещал, мы прекрасно видим... Я вижу здесь еще отголоски КВН. Может быть, таким образом нужно завоевывать сердца своих избирателей? Но это печально, если другого способа не осталось", – цитирует РИА "Новости" шефа российской дипломатии.

Также министр прокомментировал сегодняшний спич Владимира Александровича о возможности полномасштабной войны с Россией. Экс-комик заметил, что в случае такого развития событий "это будет самой большой ошибкой РФ". Пан Зеленский считает, что между двумя народами образовалась пропасть и они стали врагами.

"Я считаю, что эти комментарии даже не заслуживают какого-то внимания. Мы привыкли к этим огульным заявлениям, проникнутым русофобией насквозь", – подчеркнул Лавров.

По словам главы дипведомства, наша страна всегда готова восстановить нормальные отношения с Незалежной, поскольку украинский народ является близким и братским для нас.

Одновременно он считает, что сегодня киевский режим пытается подорвать Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе, о чем свидетельствует целая череда принятых в соборной законов. При этом в Париже и Берлине стараются не замечать, как Киев избегает выполнять договоренности. Вот и сейчас его коллеги из Германии и Франции призывают Россию  провести встречу глав МИД участников "нормандского формата" на полях Генассамблеи ООН, хотя Москва постоянно указывает на несоблюдение украинскими властями Минских договоренностей.

"Они говорят: "Нет, ну надо собраться и там посмотреть". Ну это разговор совершенно несерьезный и непрофессиональный", – резюмировал министр.

Что касается скандальных речей пана Зеленского, то среди них можно вспомнить, как он заявил о том, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", а тем, кто любит РФ и хочет вхождения региона в ее состав, предложил "искать себе место в России". Также он выразил мнение, что "без Украины на этой территории цивилизации не будет".


А сегодня Владимир Александрович, отвечая на вопрос о планах баллотироваться на второй срок, сообщил, что лучше выполнит все, что обещал ранее, и "поеду отдыхать".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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коротко!-Володимир Левински!Шут клоун и херойсосала
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