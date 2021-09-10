Киев устроит провокацию в Донбассе ради остановки "Северного потока-2" - эксперт

Киев устроит провокацию в Донбассе ради остановки "Северного потока-2" - эксперт
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Незалежной нужно задействовать сделку, достигнутую между Вашингтоном и Берлином по российской трубе

Киевский режим может спровоцировать возобновление боевых действий в Донбассе, чтобы воспрепятствовать работе "Северного потока-2" после его запуска. Таким образом украинские власти будут пытаться давить на Германию, которая должна будет исполнить достигнутые с США договоренности по сдерживанию якобы агрессивных действий со стороны России.

Такую версию возможной борьбы Незалежной с новой газовой магистралью высказал изданию "Взгляд" эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Специалист напомнил, что в сделке между Вашингтоном и Берлином в отношении "СП-2" есть два значимых пункта: ФРГ обязуется ввести новые санкции или вовсе остановить газопровод в двух случаях – если Москва использует голубое топливо в качестве энергетического оружия или если Россия начнет прямую атаку соборной.

Уже сейчас в Незалежной звучат обвинения в адрес РФ в росте цен на газ в Европе, а это можно принять за использование энергоресурсов в качестве оружия, заметил эксперт. И сегодня украинцы пытаются на этой теме шантажировать европейцев, чтобы выторговать для себя выгодные решения.

В дальнейшем же, когда газопровод заработает в полную силу, киевский режим может задействовать замороженный конфликт в шахтерском крае.

"Украина может устроить эскалацию боевых действий и затем пожаловаться Западу на то, что в регионе снова разгорелась война. Обвинят в этом Россию и тогда появится повод призвать Берлин ввести санкции против "Северного потока", – пояснил Юшков.

Специалист призвал Москву активнее сотрудничать с европейцами и объяснять им, что цены на сырье растут не из-за России, а потому что значительные объемы СПГ ушли в Азию – там стоимость топлива еще выше, чем в Старом Свете. Что касается Донбасса, то руководству РФ нужно давить на Германию, чтобы та заставила Украину выполнять Минские соглашения. Тогда будет нейтрализована угроза остановки "СП-2" или санкций по требованию киевского режима, считает эксперт.

Ранее в пятницу, 10 сентября, на фоне сообщений о полной достройке балтийской газовой магистрали раздались очередные вопли с берегов Днепра. Пресс-секретарь президента страны Владимира Зеленского Сергей Никифоров обещал, что Украина продолжит свою борьбу против российского газопровода. И это понятно – Незалежной нужно любыми способами сохранить свою ГТСУ.

Источник: Взгляд ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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