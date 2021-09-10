У Лукашенко остался шанс помириться с Евросоюзом и США - эксперт

У Лукашенко остался шанс помириться с Евросоюзом и США - эксперт
Александр Лукашенко. Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Вашингтон и Брюссель ценят стремление бацьки сохранять суверенитет Белоруссии

Даже несмотря на введенные против Минска жесткие санкции президент Белоруссии Александр Лукашенко имеет шанс наладить отношения с Евросоюзом и США. Такую точку зрения высказал исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в интервью "Ленте.ру".

Он напомнил, что коллективный Брюссель и Вашингтон не признали легитимность бацьки после президентских выборов в 2020 году, однако ЕС и Штаты осознают, что Александр Григорьевич сохраняет независимость Республики.

"При всей антипатии к Лукашенко, там видят его пускай и как пророссийского политика, но одновременно и сторонника белорусского суверенитета. Поэтому стратегия многовекторности срабатывает", – считает политолог.

По его мнению, Лукашенко не является ставленником Москвы, и до тех пор, пока он сохраняет нейтралитет Белоруссии, его будут терпеть и в России, и на Западе. Правда, отметил Бышок, у РФ это терпение "достаточно приглушенное", а вот Штаты и Евросоюз традиционно любят критиковать белорусского лидера за его позицию.

Напомним, накануне в Кремле состоялись переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Они согласовали все 28 программ в рамках Союзного государства. Документы призваны унифицировать законодательства России и Белоруссии в различных сферах экономики, хозяйства, транспорта. При этом пока не обсуждался вопрос единой валюты, а также политическая интеграция стран.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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