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С таким заявлением выступил сенатор Сергей Цеков. Он указал
на бесконечные обвинения нашей страны со стороны Незалежной. И при этом
украинская сторона требует поставок энергоресурсов.
Цеков прокомментировал недавнее заявление официального Киева о необходимости включить пункт о транзите через Украину в переговоры по Донбассу в нормандском формате. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко тем временем подлил масла в огонь, выразив надежду на санкции США, которые помогут сорвать работу "Северного потока – 2".
Сенатор выразил недоумение на фоне этих выпадов. По его словам транзит газа и "нормандский формат" – совершенно разные вещи, а вести переговоры по поставкам голубого топлива Незалежной следует вести с нашей страной без посредников.
В целом политика киевских властей, которые чего-то требуют и одновременно ведут себя агрессивно, свидетельствует от том, что "они хотят жить за наш счет", подытожил Цеков в разговоре с РИА Новости.
Ранее на Украине заявили, что Россия использует "Северный поток – 2" как оружие.
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И вся страна как психбольница
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Но избирают укры этих бесов
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