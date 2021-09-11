"Хотят жить за наш счет": в России ответили на претензии Украины по газу

"Хотят жить за наш счет": в России ответили на претензии Украины по газу
Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Киеву нужно подумать о диалоге с Москвой без посредников

С таким заявлением выступил сенатор Сергей Цеков. Он указал на бесконечные обвинения нашей страны со стороны Незалежной. И при этом украинская сторона требует поставок энергоресурсов.

Цеков прокомментировал недавнее заявление официального Киева о необходимости включить пункт о транзите через Украину в переговоры по Донбассу в нормандском формате. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко тем временем подлил масла в огонь, выразив надежду на санкции США, которые помогут сорвать работу "Северного потока – 2".

Сенатор выразил недоумение на фоне этих выпадов. По его словам транзит газа и "нормандский формат" – совершенно разные вещи, а вести переговоры по поставкам голубого топлива Незалежной следует вести с нашей страной без посредников.

В целом политика киевских властей, которые чего-то требуют и одновременно ведут себя агрессивно, свидетельствует от том, что "они хотят жить за наш счет", подытожил Цеков в разговоре с РИА Новости.

Ранее на Украине заявили, что Россия использует "Северный поток – 2" как оружие.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
Хохол это комплекс всего самого мерзкого в человеке
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Вот невменяема страна
Бандера может ей гордиться
Вот нация совсем больна
И вся страна как психбольница
Хохол это комплекс всего самого мерзкого в человеке
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На Украине правят мракобесы
Бандеровцы - нацисты на подбор
Но избирают укры этих бесов
Подписан Украине приговор
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