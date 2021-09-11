Киеву нужно подумать о диалоге с Москвой без посредников

С таким заявлением выступил сенатор Сергей Цеков. Он указал на бесконечные обвинения нашей страны со стороны Незалежной. И при этом украинская сторона требует поставок энергоресурсов.



Цеков прокомментировал недавнее заявление официального Киева о необходимости включить пункт о транзите через Украину в переговоры по Донбассу в нормандском формате. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко тем временем подлил масла в огонь, выразив надежду на санкции США, которые помогут сорвать работу "Северного потока – 2".

Сенатор выразил недоумение на фоне этих выпадов. По его словам транзит газа и "нормандский формат" – совершенно разные вещи, а вести переговоры по поставкам голубого топлива Незалежной следует вести с нашей страной без посредников.

В целом политика киевских властей, которые чего-то требуют и одновременно ведут себя агрессивно, свидетельствует от том, что "они хотят жить за наш счет", подытожил Цеков в разговоре с РИА Новости.

Ранее на Украине заявили, что Россия использует "Северный поток – 2" как оружие.