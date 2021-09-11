"Не удалось достучаться": в Эстонии заявили о безнадежном отставании Украины от Европы

"Не удалось достучаться": в Эстонии заявили о безнадежном отставании Украины от Европы
Фото: www.pixabay.com
Перспективы вступления Незалежной в ЕС весьма призрачны

Украинское государство последние несколько лет активно распространяет в информационном пространстве заявления о том, что Киев вот-вот станет частью Европы. Любопытно, что сами "просвещенные" европейцы настроены далеко не так оптимистично. Например, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и вовсе считает, что Украине до Евросоюза, как пешком до Китая и даже дальше.

Оценивая перспективы Незалежной по вступлению в Европейский союз, эстонская главнокомандующая решила использовать весьма красочное сравнение. Она заявила, что "несколько световых лет" отделяют Киев от Брюсселя.

Такое громкое высказывание явно демонстрирует реальное отношение к Незалежной со стороны ряда "просвещенных" европейцев. Очевидно, что они вовсе не горят желанием принять в братские объятия украинцев.

Глава Эстонии пояснила, что Незалежной никак не удается выдержать Копенгагенские критерии, выполнение которых является шагом на пути к вступлению в Евросоюз. Кальюлайд прямо заявила, что на Украине продолжает цвести буйным цветом коррупция. Пока ситуация не изменится, Киев и на порог ЕС не пустят. Судя по всему, политик лично пыталась вразумить украинских олигархов, однако ее потуги оказались тщетны.

"К сожалению, мне не удалось достучаться до них", – посетовала глава Эстонии.

Тем временем, украинские власти продолжают свару вокруг российской газовой магистрали "Северный поток – 2". В Киеве даже нашли некие подтверждения того, что трубопровод начали использовать как оружие против незалежных.

Источник: Левый берег ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Кремль одержал стратегическую победу после переговоров Путина с Лукашенко

Москва начнет "обкатывать" успешную схему уже на полях ЕАЭС

Украина и Польша подготовили ответ России и Белоруссии на учения "Запад-2021"

Военное руководство в Варшаве уже начало демонстрировать Москве танковую мощь республики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей