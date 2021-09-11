Перспективы вступления Незалежной в ЕС весьма призрачны

Украинское государство последние несколько лет активно распространяет в информационном пространстве заявления о том, что Киев вот-вот станет частью Европы. Любопытно, что сами "просвещенные" европейцы настроены далеко не так оптимистично. Например, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и вовсе считает, что Украине до Евросоюза, как пешком до Китая и даже дальше.



Оценивая перспективы Незалежной по вступлению в Европейский союз, эстонская главнокомандующая решила использовать весьма красочное сравнение. Она заявила, что "несколько световых лет" отделяют Киев от Брюсселя.

Такое громкое высказывание явно демонстрирует реальное отношение к Незалежной со стороны ряда "просвещенных" европейцев. Очевидно, что они вовсе не горят желанием принять в братские объятия украинцев.

Глава Эстонии пояснила, что Незалежной никак не удается выдержать Копенгагенские критерии, выполнение которых является шагом на пути к вступлению в Евросоюз. Кальюлайд прямо заявила, что на Украине продолжает цвести буйным цветом коррупция. Пока ситуация не изменится, Киев и на порог ЕС не пустят. Судя по всему, политик лично пыталась вразумить украинских олигархов, однако ее потуги оказались тщетны.

"К сожалению, мне не удалось достучаться до них", – посетовала глава Эстонии.

Тем временем, украинские власти продолжают свару вокруг российской газовой магистрали "Северный поток – 2". В Киеве даже нашли некие подтверждения того, что трубопровод начали использовать как оружие против незалежных.