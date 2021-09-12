Вашингтон обвнили в ухудшении отношений между странами

Новый посол Китая в США Цинь Ган начал свою работу с весьма резкого и недипломатичного заявления. Накануне дипломат побеседовал с журналистами, которые поинтересовались, есть ли у Гана вариант, как улучшить отношения Вашингтона и Пекина. В ответ посол посоветовал американцам заткнуться.

Дипломат заметил, что странам нужно хотя бы попытаться создать условия для начала диалога, иначе вряд ли Китаю и США удастся добиться улучшения отношений.

"В противном случае, если мы не можем разобраться с нашими разногласиями, вам стоит заткнуться",

– отрезал Цинь Ган.

Ранее политолог назвал последствия войны США с Россией и Китаем. Американский эксперт заметил, что в этом случае Вашингтон вряд ли одержит победу, указав на то, что российская и китайская армии используют ресурсы половины Евразии.

При таком сценарии Штатам будет очень сложно, поскольку противостояние одновременно с двумя странами полностью истощит американскую армию и военных. В случае, если дело дойдет до ударов ядерными ракетами, США и вовсе рискуют исчезнуть с лица Земли, считает политолог. По этой причине Вашингтон сейчас старается избежать такого развития событий. Эксперт уверен, что для этого Америке нужно больше инвестировать в военную сферу и меньше участвовать в международных конфликтах.