Лукашенко раскрыл неизвестные ранее подробности переговоров с Путиным

Лукашенко раскрыл неизвестные ранее подробности переговоров с Путиным
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press/www.globallookpress.com
Большую часть времени президенты обсуждали вопросы безопасности

Александр Лукашенко рассказал, о чем он беседовал с Владимиром Путиным во время его последнего визита в Москву. Так, белорусский президент отметил, что в этот раз их "затянула конкретика". Обсуждали многие актуальные вопросы: от строительства объектов до вооружений. 

Так, почти три с половиной часа президенты России и Белоруссии обсуждали вопросы обороны и безопасности. Лукашенко уточнил, что напомнил своему коллеге о поставках комплексов С-400. Путин же подробнее рассказал белорусскому лидеру о более современных ЗРК С-500. 

Говоря о вопросах безопасности, Москве и Минску удалось согласовать перечень вооружений, которые будут поставлены республике до 2025 года. Сумма соглашений достигнет 1 миллиарда долларов, подчеркнул Лукашенко. 

При этом лидер Белоруссии отметил, что республика не нацеливает ракеты на сопредельные государства. 

"Мы готовимся защищать свою землю. Белорусско-российскому союзу лишние земли не нужны!"

цитирует Лукашенко телеграмм-канал "Пул Первого". 

Также была анонсирована следующая встреча президентов. Она должна состояться в следующем месяце. Лукашенко отметил, что визит Путина в Минск в октябре уже согласован. 

"Мы, чтобы не перегружаться по принятию решений (на переговорах в Москве – прим. ред.),  перед Высшим госсоветом он (Путин – прим.ред.) прилетит к нам в Минск, где-то 15 октября будет у нас саммит СНГ", 

отметил глава РБ, добавив, что на этих переговорах также будет обсуждаться конкретика. 

Напомним, что встреча, прошедшая девятого сентября, длилась более трех часов. По итогам переговоров были согласованы все 28 союзных программ. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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