В Праге хотят передать Киеву россиянина, которому грозит верная смерть в Незалежной

В аэропорту Праги задержали россиянина – власти Чехии сделали это по указанию Украины. Задержание произвели на основании международного ордера на арест, выданного украинскими властями. Эту информацию уже подтвердил пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик.

Как стало известно позже, посольство Росиии в Чехии проверит факт задержания россиянина в пражском аэропорту. Как пишет "Лента.ру" с ссылкой на РИА "Новости", к гражданину России уже направился сотрудник российского консульства. Ему будет оказана вся необходимая помощь.

"Российские дипломаты находятся в контакте с представителями чешских властей и родственниками задержанного",

– добавил пресс-секретарь консульства Николай Брякин.

При этом в Праге подтвердили, что задержанным оказался активист Александр С. Он был одним из тех, кто принимал участие в "Крымской весне", во время которой полуостров вновь вернулся в состав России.

Комментируя случившееся, Александр Молохов заметил, что таким поступком Чехия решила оправдать свое включение в список недружественных стран России, а заодно и "выслужиться перед украинскими неонацистами". По некоторой информации, Франчетти грозит депортация на Украину и "верная смерть".