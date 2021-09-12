Чехия отомстила России за включение в список "недружественных стран"

Чехия отомстила России за включение в список "недружественных стран"
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
В Праге хотят передать Киеву россиянина, которому грозит верная смерть в Незалежной

В аэропорту Праги задержали россиянина – власти Чехии сделали это по указанию Украины. Задержание произвели на основании международного ордера на арест, выданного украинскими властями. Эту информацию уже подтвердил пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик. 

Как стало известно позже, посольство Росиии в Чехии проверит факт задержания россиянина в пражском аэропорту. Как пишет "Лента.ру" с ссылкой на РИА "Новости", к гражданину России уже направился сотрудник российского консульства. Ему будет оказана вся необходимая помощь.

"Российские дипломаты находятся в контакте с представителями чешских властей и родственниками задержанного", 

– добавил пресс-секретарь консульства Николай Брякин.

При этом в Праге подтвердили, что задержанным оказался активист Александр С. Он был одним из тех, кто принимал участие в "Крымской весне", во время которой полуостров вновь вернулся в состав России. 

Комментируя случившееся, Александр Молохов заметил, что таким поступком Чехия решила оправдать свое включение в список недружественных стран России, а заодно и "выслужиться перед украинскими неонацистами". По некоторой информации, Франчетти грозит депортация на Украину и "верная смерть". 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
Гость311080
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Хватать всех чехов в заложники и менять.
Гость307775
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а чё за вонь поднялась? задержали эту <цензура> за дело, пусть отвечает мразь!!! да и не простой он активист, не последняя тварь, значитважная птица, раз вся кацапская <цензура> забегала.
Гость308247
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Гость307700
Российский гражданин беззащитен везде. как и саму россию, ее граждан всегда можно мокнуть в выгребную яму без каких либо последствий.
Проблем не вижу, надо взять у нас чеха за жабры и обменять а не захотят будет сидеть долго пока нашего не вернут.
Гость308247
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Гость307700
Российский гражданин беззащитен везде. как и саму россию, ее граждан всегда можно мокнуть в выгребную яму без каких либо последствий.
Вылез утырок, наконец-то навонять удалось. Уж как твою пиндосию макнули в сортир головой в Афгане и как любой коп может такого как ты макнуть в <цензура> с головой в твоей пиндосии только потому что твое рыло не понравилось так что обтекай мигрантишко.
Гость307700
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Российский гражданин беззащитен везде. как и саму россию, ее граждан всегда можно мокнуть в выгребную яму без каких либо последствий.
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