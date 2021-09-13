В Раде заявили о громкой победе над Москвой в Белоруссии

В Раде заявили о громкой победе над Москвой в Белоруссии
Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеЗеленский заручился позицией Байдена по членству Украины в НАТО
В честь этого предложили устроить межгосударственный праздник

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что в 1514 году в украинской истории произошла одна из самых громких побед над Москвой, которая наглядно показывает, что над Россией можно одержать верх. Об этом он написал в своем телеграм-канале. 

Гончаренко отметил, что более 500 лет назад "украинский полководец" Константин Острожский возглавил русско-польско-литовское войско, которое разгромило московитов под Оршей – сейчас это территория Белоруссии, передает URA.RU.

Этот исторический факт свидетельствует о том, что Украина сможет одержать верх над Россией еще раз, но для этого необходимо объединиться с Литвой, Польшей и Прибалтийскими странами, сообщает "Общественная служба новостей". 

"Нужно развивать сотрудничество в рамках Люблинского треугольника, помогать Беларуси стать свободной и в перспективе создать Балто-Черноморский союз. Вместе мы сила!", – пишет он.

Депутат заявил, что в 2024 году будет годовщина битвы, которую было бы уместо отметить на межгосударственном уровне, устроив парад в честь победы над "тираном". 

Ранее Гончаренко высказался о Лукашенко озвученного в Белоруссии приговора оппозиционерам Колесниковой и Знаку. Он обозвал белорусского президента подонком и трусом.

Источник: Телеграм ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость307441
Пожаловаться Ответить
Сумасшедший
Гость308247
Пожаловаться Ответить
Гость309598
В теперешней ситуации Балто-Черноморский союз - это лучший вариант для Украины, Беларуси и Прибалтийских республик.
Что гены холопов заговорили? К хозяевам потянуло болезных.
Гость308247
Пожаловаться Ответить
Вообще-то та война была не с хохляндией да и государства такого тогда не было, и закончилась та война победой России а не польско-литовской. Вот-же народ где-бы примазаться к халяве да побольше откусить а не получится то надкусить.
Гость309717
Пожаловаться Ответить
Е-БА-НАТ!!!
Гость308133
Пожаловаться Ответить
Что за Русско-польско-литовско ? Русские разгромили русских ???? Что за историю вы там стряпаете ??? Т.е. у хохлов пошла мода втираться в русскость, намекая, что то были они. Таким образом они хотят легализоваться в истории, где их никогда не существовало.
Гость309598
Пожаловаться Ответить
В теперешней ситуации Балто-Черноморский союз - это лучший вариант для Украины, Беларуси и Прибалтийских республик.
1
новости партнеров

О чем договорились Путин и Лукашенко: на Украине выдвинули свою версию

"Белорусский вопрос" потребовали поскорей рассмотреть в НАТО

Украина произведет атаку Крыма турецкими беспилотниками - СМИ

Киев решил закупить новую партию боевой техники

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей