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Япония заявила Российской Федерации протест по дипканалам. По мнению официального Токио, российский самолет якобы нарушил воздушное пространство страны на Хоккайдо.
Соответствующее заявление сделал глава японского кабмина Кацунобу Като. По его словам, после появления иностранного борта Минобороны Японии подняло истребители, а МИД заявил Москве протест, потребовав меры для того, чтобы подобные инциденты не повторялись.
Днем ранее в Минобороны Японии заявили, что Ан-26, принадлежащий России, якобы нарушил воздушные границы Японии над Хоккайдо. В оборонном ведомстве утверждают, что судно дважды нарушило границы другого государства – в 03.37 и 03.58 по МСК.
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