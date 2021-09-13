Байден бросил Европу после споров с Меркель по "Северному потоку - 2" - СМИ

Байден бросил Европу после споров с Меркель по "Северному потоку - 2" - СМИ
Джо Байден и Ангела Меркель. Фото: Maurizio Gambarini/dpa/www.globallookpress.com
Президент США занял роль стороннего наблюдателя, утверждают эксперты

Администрация Джо Байдена выступает против "Северного потока – 2", однако не слишком беспокоится за судьбу Европы – у Соединенных Штатов остается множество рынков для американского СПГ в Азии, включая Китай. Такое мнение озвучил эксперт в сфере энергетики Майкл Брэдшоу.

По словам специалиста, Байден, тем не менее, разделяет позицию, согласно которой увеличение "зависимости" от российских энергоресурсов нецелесообразно и не соответствует интересам энергобезопасности Европы.

Эксперт напомнил, что недавно Байден указал, выступая на брифинге у Белого дома, что "хорошие друзья могут расходиться во мнениях", открыто заявив, что не одобряет принятое официальным Берлином решение по "Северному потоку – 2". Однако критика Вашингтона не сводится к остановке проекта, равно как и введенные против него санкции.

Как считает Даниэль Вайдич, глава компании Yorktown Solutions, оказывающей консультационные услуги представителям украинской энергетики, санкционные меры Соединенных Штатов не привели к остановке строительства газопровода. Германия как-то обещала ввести антироссийские санкции в случае использования Москвой газопровода в качестве "оружия", однако Байден, скорее всего, играет роль стороннего наблюдателя.

Политику демократов в отношении проекта стоит сравнить с действиями республиканцев, когда Трамп оказывал сильное давление на участников проекта.

"Два года назад он подписал закон о санкциях против каждого юридического лица, помогающего "Газпрому" в строительстве "Северного потока – 2". И предупредил, что из-за этого проекта Германии суждено стать "заложницей России", – говорится в публикации Express.co.

Ранее сообщалось о новых санкциях против "Северного потока – 2", которые обсуждаются в Вашингтоне.

Источник: Express.co ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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