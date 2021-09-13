До окончания регистрации на онлайн-голосование осталось меньше суток

До окончания регистрации на онлайн-голосование осталось меньше суток
Фото: pixabay.com
Москвичи еще могут успеть подать заявку на ДЭГ и стать участниками розыгрыша призов

Меньше суток осталось до окончания регистрации на онлайн-голосование. С наступлением 14 сентября прием заявок прекратится, и у избирателей в Москве останется единственный путь поучаствовать на выборах 17 – 19 сентября – лично явиться на избирательный участок по месту постоянной регистрации. Граждане, зарегистрировавшиеся в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), смогут сделать свой выбор, находясь в любом месте, с помощью личного компьютера и даже смартфона.

Чтобы зарегистрироваться в ДЭГ, нужно подать заявку на портале городских услуг mos.ru либо через приложения "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы". Сделать это нужно до 23:59 13 сентября. После этого данные поступят на проверку в ЦИК. Если заявка будет одобрена, избирателя внесут в списки голосующих онлайн, о чем он получит соответствующее уведомление на электронную почту или СМС на телефон.

Москвичи, внесенные в список электронных избирателей, уже не получат бумажный бюллетень на участке. В дни голосования 17-19 сентября они смогут получить и заполнить цифровой бюллетень.

После онлайн-голосования избиратели автоматически становятся участниками розыгрыша призовых баллов в рамках акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов", а также автомобилей и квартир. Как узнать о выигрыше и получить его – читайте здесь.

С 17 по 19 сентября россияне выбирают депутатов Госдумы. Жители некоторых районов Москвы также выберут депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. 

Финальное тестирование системы ДЭГ состоялось на прошлой неделе.

Источник: www.mos.ru
Николай ВИКТОРОВ

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