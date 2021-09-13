В Крыму назвали опаснейшим прецедентом произошедшее с гражданином РФ в Праге

Задержание участника Крымской весны Александра Франчетти в аэропорту Праги является опасным прецедентом, который говорит об усилении действий антироссийских сил на территории Восточной Европы после проведения "Крымской платформы". Соответствующее заявление сделал глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при представительстве Крыма Александр Молохов.

По словам чиновника, инцидент с задержанием россиянина требует ответной меры со стороны Кремля. Арест Франчетти стоит расценивать как весьма опасный прецедент. Если он будет депортирован на Украины и арестован Службой безопасности Украины, речь пойдет не только о нарушении международно-правовых норм, но и предупреждении для всех граждан Российской Федерации, которые положительно восприняли воссоединение с Крымом.

В настоящее время, считает Молохов, отсутствует всякая гарантия безопасности: россиян могут похитить во время отдыха на зарубежном курорте за публикацию или репост в поддержку Крыма.

Если ранее подобное бесстыдство в отношении граждан РФ могли себе позволить только Соединенные Штаты, то теперь, указал Молохов, унизить Россию пытаются даже их сателлиты.

По данным Молохова, Александр Франчетти был незаконно задержан чешскими правоохранительными органами перед вылетом в РФ в аэропорту Праги. Глава СК Александр Бастрыкин поручил изучить правомочия чешской стороны в этом вопросе.

По информации iRozhlas, у Франчетти имеется в Чехии вид на жительство – там он работает фитнес-инструктором. В стране россиянин проживает уже 21 год. Семь лет назад, пишет издание, он прибыл в Крым для сбора разведгруппы, целью которой было обеспечение безопасности в республике в виде поиска укрытий предполагаемых диверсионных групп и взрывчатых веществ на территории Крыма.