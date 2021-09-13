Упоминаний критиковавших Лукашенко людей там больше нет

Имя Светланы Алексиевич, скандальной писательницы, которая вошла в Координационный совет Белоруссии в августе прошлого года, не упоминается в учебниках по истории государства для одиннадцатиклассников. Та же история обстоит и со Станиславом Шушкевичем.

Последний выступал одним из трех подписантов Беловежских соглашений в 1991 году, которыми констатировалось прекращение существования СССР как "субъекта международного права и геополитической реальности", а также провозглашалось создание СНГ.

Согласно приведенным данным, в учебнике рассматривается лишь история Белоруссии с конца XIX по начало XXI века. Упоминается, правда, главный соперник Лукашенко в президентской гонке 1994 года Вячеслав Кебич в контексте политика, который "контролировал СМИ и госаппарат", однако уступивший действующему главе государства.

Сам подписант Беловежских соглашений уже отреагировал на ситуацию, заявив, что ему известно о произошедшем. По мнению Шушкевича, образованность президента оставляет желать лучшего, передает "Говорит Москва".

"Ему служат. Нашим государством управляют силовики. Рассуждения о том, что кто-то что-то сделал, что им не нравится сейчас, это надо все убрать", – высказался политик.

Шушкевич также сообщил, что исключение имени из новейшей истории страны его совершенно не беспокоит.

О бегстве Алексиевич из Белоруссии стало известно в сентябре 2020 года: писательница отправилась в Германию. Помощница писательницы сообщила, что лауреат Нобелевской премии вернется в страну лишь после смены политической обстановки в республике и улучшения своего здоровья.