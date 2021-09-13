Путин раздал поручения по итогам съезда "Единой России"

Большинство распоряжений должны быть выполнен уже к ноябрю

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений, которые дал по итогам прошедшего в августе второго этапа XX съезда партии "Единая Россия", и назначил лиц, персонально ответственных за выполнение. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 13 сентября.

На съезде "Единой России" 24 августа обсуждались конкретные меры по улучшению жизни граждан страны. Некоторые из них президент дал указание выполнить незамедлительно. Речь, в частности, о единовременных денежных выплатах пенсионерам и военнослужащим.

Помимо этого, Путин распорядился выделить из бюджета 45 млрд рублей на программу переселения из аварийного жилья в 2022 году, а также предусмотреть в бюджете средства на индексацию денежного довольствия военнослужащих и сотрудников сил правопорядка в 2022 – 23 г.г выше уровня инфляции.

По поручению президента до 2023 г. будет продлен запрет на проверки предприятий малого бизнеса. Также "Почта России" получит разрешение на обеспечение граждан лекарствами.

Кроме того, будет выработан закон, который защитит социальные выплаты граждан от списаний по исполнительным документам и на погашение кредитов. Ранее "Единая Россия" уже внесла соответствующий документ в Госдуму. Рассматривать его будут парламентарии восьмого созыва уже после выборов 17-19 сентября.