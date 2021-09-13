Прага до сих пор не предоставила документов по задержанию россиянина - Лавров

Прага до сих пор не предоставила документов по задержанию россиянина - Лавров
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
По линиям посольства и СК подан запрос

Чешские власти пока что не уведомили Москву о задержании россиянина. Праге направили ряд запросов с просьбой о прояснении обстоятельств инцидента, о чем заявил сегодня, 13 сентября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции после переговоров с государственным секретарем Сан-Марино.

Российская сторона надеется, что Прага будет действовать в строгом соответствии с законом и не станет поддаваться на провокации, имеющие политический характер, указал министр.

Известно, что запросы направлены по линии посольства и Следственного комитета.

"Нас чешская сторона пока не информировала. Хотим понять, что инкриминируется нашему гражданину и о чем идет речь", – прокомментировал глава внешнеполитического ведомства.

Согласно приведенным данным, информации от Праги по задержанному гражданину РФ в настоящее время нет. Министр предположил, что речь, в том числе, может идти о борьбе против неонацистских образований в виде "добровольческих батальонов", которые даже западная сторона признает незаконными.

Напомним, ранее стало известно о задержании гражданина Российской Федерации Александра Фарчетти, участника Крымской весны. Прага действовала, основываясь международным ордером на арест, который выдала Украина. Информация подтверждена в  президиуме чешской полиции. В контакте с задержанным находятся российские дипломаты.

По мнению главы группы по международным вопросам при представительстве Крыма Александра Молохова, задержание Фарчетти говорит об усилении действий антироссийских сил.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Шаман
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Так вы же сами объявили Чехию - врагом. А теперь жалуетесь, что какие то бумажки вам не дали?
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