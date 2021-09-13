Читатели Daily Express назвали Россию надежным поставщиком энергоресурсов в Европу

Читатели британской Daily Express, комментируя публикацию об окончании строительства газопровода "Северный поток-2", пришли к выводу, что президент РФ Владимир Путин в вопросе реализации проекта смог обыграть и Германию, и США.

Рассуждая о том, как после запуска балтийской магистрали новая труба отразится на энергетическом рынке Европы, многие пользователи выразили уверенность, что Россия остается надежным поставщиком природного сырья. Они полагают, что "СП-2" необходим не только ей, но и потребителям из стран Евросоюза.

Так, пользователь Jullianne21 ожидает, что транспортная нитка между РФ и ФРГ приведет к экономии запасов голубого топлива в ЕС, которые "постоянно истощались из-за неуплаты Украины".

"Россия продает газ в Западную Европу с 1922 года. "Северный поток – 2" позволит значительно увеличить его поставки", – написал Dr Hop.

"РФ имеет хорошую репутацию надежного поставщика газа, а немецкая промышленность избегает использования американского, который в три раза дороже", – указалThor'sHammer.



Попытки американцев при помощи санкций остановить достройку газопровода напрямую связаны с интересами собственно Вашингтона, не с борьбой за существование украинской ГТС, полагают некоторые пользователи.

Например, читатель с ником RufflesThe GuineaPig предположил, что Штаты специально создавали дефицит газа в Европе, чтобы рост цен сделал выгодным закупки дорогого сжиженного газа в США.

"Поверить не могу, что люди попались в эту американскую ловушку", – заметил он.

"Единственный победитель – это Путин, вы должны снять перед ним шляпу, он выставил немцев и США дураками", – подчеркнул Captain Cod.

Ну и конечно, немало оказалось тех, кто в лучших традициях последних агиток Вашингтона и Киева нашли в балтийской трубе якобы тайный замысел Кремля, а именно "вторгнуться в Европу". При этом, вся вина на произошедшем легла на плечи действующего хозяина Белого дома Джо Байдена, который "распахнул русским дверь", жег глаголом RukKrull.

"Россию не могут остановить ни ЕС, ни США, ни НАТО", – констатировал Canuck 05.

Ранее в понедельник, 13 сентября, стало известно, что германское Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) получило необходимые для сертификации оператора "Северного потока – 2" как независимой компании документы. Рассматривать их регулятор может до четырех месяцев.

