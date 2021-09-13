Представители Старого Света грозят Москве санкциями за выборы в Крыму

Депутаты Европарламента разработали проект доклада по России. Они призвали страны ЕС укреплять оборонный потенциал "для сдерживания РФ".

Как сообщает РИА "Новости", документ могут утвердить на пленарной сессии в Страсбурге.

"ЕС вместе с НАТО и международными партнерами должен сдерживать Россию для поддержания мира и стабильности в Европе и за ее пределами, в том числе, за счет укрепления собственного оборонительного потенциала", – следует из планов евродепутатов.

Авторы доклада считают, что Брюссель должен давить на Москву в целях недопущения ее "вмешательства в дела восточных и южных соседей союза".

Кроме того, евросообществу необходимо подготовить новые санкции против РФ, чтобы они охватывали "паспортизацию" и организацию выборов в Крыму. Также авторы плана требуют увеличить ответственность Москвы "за блокирование выполнения минских соглашений и переговоров в нормандском формате" по урегулированию внутриукраинского конфликта в Донбассе.

"ЕС должен координировать эти меры с США, чтобы расширить их масштабы и повысить их эффективность", – говорится в документе.

Судя по прожекту, евродепутаты готовятся не признавать выборы в Госдуму, которые состоятся с 17 по 19 сентября. Они так прямо к этому и призывают, а в связи с этим также предлагают рассмотреть вопрос о приостановке членства РФ в разных международных организациях, в том числе в ПАСЕ.

"Жесткий" доклад готовился непосредственно под руководством бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса. Обсуждение документа может пройти во вторник, 14 сентября, на следующий день состоится его голосование, а 16-го объявят его результаты. Аккурат накануне начала выборного процесса в России.

Т.е. могли бы уже прям без стеснения в четверг и не признать наши выборы, чего уж там.

