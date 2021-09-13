Европарламент придумал план по "сдерживанию" России

Европарламент придумал план по "сдерживанию" России
Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / www.globallookpress.com
Представители Старого Света грозят Москве санкциями за выборы в Крыму

Депутаты Европарламента разработали проект доклада по России. Они призвали страны ЕС укреплять оборонный потенциал "для сдерживания РФ".

Как сообщает РИА "Новости", документ могут утвердить на пленарной сессии в Страсбурге.

"ЕС вместе с НАТО и международными партнерами должен сдерживать Россию для поддержания мира и стабильности в Европе и за ее пределами, в том числе, за счет укрепления собственного оборонительного потенциала", – следует из планов евродепутатов.

Авторы доклада считают, что Брюссель должен давить на Москву в целях недопущения ее "вмешательства в дела восточных и южных соседей союза".

Кроме того, евросообществу необходимо подготовить новые санкции против РФ, чтобы они охватывали "паспортизацию" и организацию выборов в Крыму. Также авторы плана требуют увеличить ответственность Москвы "за блокирование выполнения минских соглашений и переговоров в нормандском формате" по урегулированию внутриукраинского конфликта в Донбассе.

"ЕС должен координировать эти меры с США, чтобы расширить их масштабы и повысить их эффективность", – говорится в документе.

Судя по прожекту, евродепутаты готовятся не признавать выборы в Госдуму, которые состоятся с 17 по 19 сентября. Они так прямо к этому и призывают, а в связи с этим также предлагают рассмотреть вопрос о приостановке членства РФ в разных международных организациях, в том числе в ПАСЕ.

"Жесткий" доклад готовился непосредственно под руководством бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса. Обсуждение документа может пройти во вторник, 14 сентября, на следующий день состоится его голосование, а 16-го объявят его результаты. Аккурат накануне начала выборного процесса в России.

Т.е. могли бы уже прям без стеснения в четверг и не признать наши выборы, чего уж там.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

В Раде заявили о громкой победе над Москвой в Белоруссии

В честь этого предложили устроить межгосударственный праздник

Путин заявил о вероятном уходе на карантин из-за коронавируса

Президент рассказал о проблемах с заболеваемостью в его окружении

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей