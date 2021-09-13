"Крым – родина тюрок": в Турции подключились к обсуждению принадлежности полуострова

"Крым – родина тюрок": в Турции подключились к обсуждению принадлежности полуострова
Фото: Aleksey Ivanov / TV Zvezda / www.globallookpress.com
Немало государств покушаются на наш регион

Грандиозное возвращение Крымской республики в состав Российской Федерации всколыхнуло все мировое пространство. Имеющий отличное стратегическое местоположение полуостров является весьма лакомым куском территорий. О своих претензиях на наш субъект заявили воинственно настроенные турки.

Так, читатели местного издания Haber7 решили порассуждать на тему поставок турецкими властями дронов для нужд Незалежной. В обсуждаемой статье говорилось о том, что Москва якобы переживает из-за решения Анкары повысить военный потенциал украинцев.

Некоторым жителям турецкого государства пришлось по вкусу укрепление отношений между Киевом и Анкарой. При этом ряд читателей считают, что высокотехнологичные дроны можно было продавать и по более высокой цене.

Другие решили поднять так называемый "крымский вопрос". Наш полуостров не дает покоя многим игрокам международной арены. В Турции, например, особо воинственно настроенные местные жители припоминают, что когда-то на этих землях жили их предки. На фоне укрепления военной мощи Незалежной они предложили нашей стране хорошенько "подумать" о сложившейся ситуации.

"Пусть теперь Россия задумается. Они узнают, что Крым – это родина тюрок", – пишет особо агрессивный местный житель.

Впрочем, другие интернет-пользователи посетовали, что Турция раздает свои беспилотники украинцам. По их мнению, такое мощное оружие нужно продавать только "братьям, которые поддержат в трудную минуту". Некоторые и вовсе считают, что Незалежной ничего не стоит обратить дроны против самой Турции.

К слову, недавно турки весьма воинственно высказались о ситуации в Сирии. Некоторые считают, что в случае ухода Соединенных Штатов Америки из этого государства, Анкаре придется воевать с Москвой.

Источник: Haber7 ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость309090
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Видать давно турки от русских по тюрбану не получали...
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