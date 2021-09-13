Москва пригрозила Праге ответом на задержание россиянина по требованию Киева

Москва пригрозила Праге ответом на задержание россиянина по требованию Киева
Мария Захарова. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
На Смоленской площади ожидают оперативной реакции на запрос МИД РФ

Продолжение Чехией деструктивной линии в отношении России чревато дальнейшей деградацией отношений между нашими странами и не останется без реакции Москвы. Об этом говорится в комментарии директора Департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой в связи с задержанием россиянина Александра Франчетти по запросу киевского режима.

Отмечается, что Смоленская площадь потребовала от главы дипмиссии Чехии в Москве Витезслава Пивоньки предоставить нашим дипломатам детальную информацию относительно мотивов действий руководства Республики, а также какие именно правонарушения инкриминируются Франчетти.

"Предупредили посла, что продолжение деструктивной линии Праги в отношении России и ее граждан приведет к дальнейшей деградации по инициативе чешской стороны двусторонних отношений и не останется без реакции с нашей стороны", – следует из заявления спикера МИД РФ.

Российское посольстве в Чехии направило чешскому внешнеполитическому ведомству соответствующую ноту. Москва ожидает оперативного ответа со стороны Праги.

Напомним, 12 сентября Франчетти задержали в аэропорту чешской столицы. Международный ордер на его арест выдала Украина. По данным киевского режима, россиянин якобы принимал участие в событиях Крымской весны, в результате которых полуостров вошел в состав РФ. Известный в Республике адвокат Петр Рудловчак считает, что процесс выдачи Франчетти может длиться даже больше года, передает РИА "Новости".

Добавим, в мае нынешнего года Чехия вместе с США была включена Москвой в список недружественных России стран. В отношении Праги МИД РФ принял такое решение после надуманных обвинений чешских властей в причастности нашей страны во взрывах на военных складах во Врбетице в 2014 году.

Источник: МИД России ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость311443
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Гость308226
Это ты, сидя на диване, не хрена не делаешь, кроме как г... исходишь. А у России, поверь, много способов поставить зажравшегося клопа на место.
Смотри пукан свой не порви, сидя на пропeрданном диване и перебирая мифические способы, патриот недодeланный.
Гость308133
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Шаман
Ой, а что вы сделаете? пометите крестиком и обведете в кружочек?
Или уроните очередной самолет на очередной подъезд?
А бубном по башке тебе настучат чтобы не зубоскалил, шаманюга.
Гость308226
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Шаман
Ой, а что вы сделаете? пометите крестиком и обведете в кружочек?
Или уроните очередной самолет на очередной подъезд?
Это ты, сидя на диване, не хрена не делаешь, кроме как г... исходишь. А у России, поверь, много способов поставить зажравшегося клопа на место.
Гость311411
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Шаман
Ой, а что вы сделаете? пометите крестиком и обведете в кружочек?
Или уроните очередной самолет на очередной подъезд?
сдадут тебя в дурку. Дебилизм твой хоть и не лечится но хоть изолируют.
Шаман
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Ой, а что вы сделаете? пометите крестиком и обведете в кружочек?
Или уроните очередной самолет на очередной подъезд?
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