На Смоленской площади ожидают оперативной реакции на запрос МИД РФ

Продолжение Чехией деструктивной линии в отношении России чревато дальнейшей деградацией отношений между нашими странами и не останется без реакции Москвы. Об этом говорится в комментарии директора Департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой в связи с задержанием россиянина Александра Франчетти по запросу киевского режима.

Отмечается, что Смоленская площадь потребовала от главы дипмиссии Чехии в Москве Витезслава Пивоньки предоставить нашим дипломатам детальную информацию относительно мотивов действий руководства Республики, а также какие именно правонарушения инкриминируются Франчетти.

"Предупредили посла, что продолжение деструктивной линии Праги в отношении России и ее граждан приведет к дальнейшей деградации по инициативе чешской стороны двусторонних отношений и не останется без реакции с нашей стороны", – следует из заявления спикера МИД РФ.

Российское посольстве в Чехии направило чешскому внешнеполитическому ведомству соответствующую ноту. Москва ожидает оперативного ответа со стороны Праги.

Напомним, 12 сентября Франчетти задержали в аэропорту чешской столицы. Международный ордер на его арест выдала Украина. По данным киевского режима, россиянин якобы принимал участие в событиях Крымской весны, в результате которых полуостров вошел в состав РФ. Известный в Республике адвокат Петр Рудловчак считает, что процесс выдачи Франчетти может длиться даже больше года, передает РИА "Новости".

Добавим, в мае нынешнего года Чехия вместе с США была включена Москвой в список недружественных России стран. В отношении Праги МИД РФ принял такое решение после надуманных обвинений чешских властей в причастности нашей страны во взрывах на военных складах во Врбетице в 2014 году.

