Сирийский президент прибыл в Москву без предварительных объявлений

Сегодня, 14 сентября, рано утром Владимир Путин провел встречу с главой Сирии Башаром Асадом. До конца неизвестно, был ли визит между главами запланирован или произошел неожиданно – о предстоящем приеме в администрации президента не объявляли.

В первую очередь Путин поприветствовал сирийского коллегу, поздравив с прошедшими днем рождения и президентскими выборами, передает URA.RU. Напомним, в мае народ Сирии снова назначил Асада главой страны, отдав ему 95% голосов. Результаты оценил и российский президент.

"Они говорят о том, что люди вам доверяют и, несмотря на все сложности и трагедии предыдущих лет, с вами связывают процесс возвращения к нормальной жизни", – отметил он.

Глава России отметил, что Асад прикладывает много усилий, для налаживания диалога с оппонентами, и выразил надежду, что его коллега продолжит двигаться в этом направлении.

Владимир Путин обратил внимание на главную, по его мнению, проблему Сирии. Российский лидер полагает, что двигаться по пути консолидации страны не дают иностранные силы, которые незаконно присутствуют на отдельных территориях государства, передает РИА "Новости".

При этом, указал президент, благодаря совместным усилиям России и Сирии был нанесен удар по террористам – теперь сирийская армия контролирует больше 90% территории страны.

В свою очередь, Асад обсудил с Путиным санкции против Сирии. Он назвал их античеловеческими и нелегимитными.