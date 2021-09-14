В Европе вынуждены выслушивать разглагольствования о значимости Киева

Постоянные заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев является защитником Европы от Москвы, оскорбительны для западных лидеров, особенно для партнеров по "нормандскому формату" – президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. На это указал политолог Олег Матвейчев.

Зеленский путает внутреннюю аудиторию и внешнюю, считает эксперт. Это украинцам можно внушать про противостояние российской агрессии. Президенты же стран Евросоюза прекрасно осведомлены об истинном положении дел, в том числе о состоянии армии Незалежной. А им приходится постоянно терпеть эти рассуждения о значимости Киева в плане безопасности ЕС.

"Это просто оскорбление для Меркель и Макрона слушать каждый раз от Зеленского эту лажу, которую он им на полном серьезе пропихивает",

– цитирует "Общественная служба новостей" мнение политолога, которое он озвучил в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Матвейчева, европейцы, скорее, связывают свою безопасность с НАТО, но никак не с Украиной. Киев при этом пытается и альянсу доказать собственную важность и незаменимость. Однако союзники, при всей видимости добрых отношений, отказываются принимать Украину в свой военный клуб.

По словам бывшего посла США в Киеве Джона Хербста, вопрос о членстве Незалежной в Североатлантическом альянсе сейчас вообще не обсуждается. Об этом же ранее говорили лидеры Франции и Германии. Однако Зеленский продолжает гнуть свою линию: на днях он заявил, что во время последней поездки в Вашингтон заручился поддержкой Джо Байдена по поводу вступления Украины в НАТО. Сам Белый дом на этот счет красноречиво молчит.