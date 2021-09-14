Белый дом опасается за свои позиции у рубежей своего давнего соперника

Агентство США по международному развитию USAID занято подготовкой обновленной программы по "поддержке демократии" для стран Европы. Речь идет о восьми государствах из бывшего восточного блока, включая Польшу, Венгрию и Болгарию. Сам проект должен поспособствовать евроатлантическим устремлениям указанных стран и усилить проамериканские позиции на фоне "злонамеренного иностранного влияния".

В качестве одной из целей называется "усиление потенциала" среди разного рода неправительственных организаций и средств массовой информации, которые должны оказывать содействие "демократическим свободам и реформам". Это должно оказать агентству поддержку по пропаганде евроатлантизма – государства, входящие в упомянутый перечень, будут таким образом привержены намеченному курсу.

В документе также говорится о необходимости сосредоточиться на противодействии "пагубному иностранному влиянию". Так, ряд субъектов, по мнению агентства, подают весьма негативный пример странам Центральной и Восточной Европы, провоцируя внутреннюю рознь в виде дезинформации, а также принимая участия в коррупционных процессах.

Авторы программы уверены, что проект поспособствует укреплению влияния на политические системы государств. В связи с этим США нацелены на укрепление действующих государственных механизмов для поддержания сдержек и противовесов.

Упоминается борьба с "российским влиянием". Проект USAID призван объединить рассмотрение вопросов, которые связаны с внутренней коррупцией и иностранным финансированием, с деятельностью против "злонамеренного влияния Кремля" по всем указанным выше направлениям, передает RT.

В прошлом году USAID подготовило проект по укреплению "национального самосознания" для украинской молодежи, решив выделить на это 38 млн долларов.