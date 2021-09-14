"Безумец": в Турции отреагировали на слова Зеленского о войне с Россией

"Безумец": в Турции отреагировали на слова Зеленского о войне с Россией
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Лидера призвали отказаться от "пустословия"

Недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности полномасштабной войны с Россией облетело турецкие издания. Haber7 указало, что глава Незалежной сделал крайне важно заявление по текущей повестке, коснувшись нынешних отношений с Российской Федерацией.

Как отмечает источник, президент Украины заявил в ходе своего выступления на форуме "Ялтинская европейская стратегия", что подобный сценарий возможен как наихудший вариант дальнейшего развития событий. Однако, на его взгляд, подобная вероятность существует. При этом президент выразил уверенность, что отношения Киева с Вашингтоном улучшились, однако четкой позиции по поводу возможного членства в Североатлантическом альянсе Украина от партнеров не дождалась.

На новость отреагировали местные читатели, которые с сомнением восприняли заявление Зеленского. Многие посчитали, что громкие слова президента Украины не следует воспринимать всерьез.

"Русские съедят вас сырыми. Они не смотрят на НАТО. Да на вас вообще никто не смотрит", "Собирались бы драться, не отдали бы Крым без боя. Пустословие", "Не чешитесь", "Турки, миллионы наших соотечественников живут в России! Никого не должна волновать Украина!", "Настоящая профессия этого человека – комик", "Ты пытался пошутить, но не смог", "Безумец", "Ваши солдаты не воюют. Вы бежите под каблук при первой же возможности", "Не стесняйтесь доверять Штатам, просто поднимите голову и посмотрите на Афганистан", – пишут читатели.

Ранее публицист Юрий Касьянов заявил, что контракт Минобороны Украины с Турцией по строительству корветов типа ADA для ВМС стал очередной победой Анкары над Киевом.

Источник: Haber7 ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость 283710
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Плакать ездил, думал чё дадут ?
Гость311652
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О КАКОЙ ВОЙНЕ ЭТОТ ЧМОКЛОУН БРЕДИТ ???? <цензура> В 2014 ГОДУ ГДЕ ОН БЫЛ ??? КОГДА ВСЕХ ПРИЗЫВАЛИ ВОЕВАТЬ А ОН ЭТОТ ЧМОШНЫЙ ТРУС В РОССИИ ОТСИЖИВАЛСЯ ---- ОН КУКЛА ТРЯПАЧНАЯ --- ШАВКА ПИНДОСКАЯ
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