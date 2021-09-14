Украина останется без морей: в Киеве назвали реальную угрозу со стороны Москвы

Украина останется без морей: в Киеве назвали реальную угрозу со стороны Москвы
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Пока власти Незалежной рассуждают о вторжении с Запада, военные указывают на проблемы на юго-востоке

О том, что Россия может напасть на Украину со стороны Белоруссии и ради этого затеяла учения "Запад – 2021", рассуждают некомпетентные люди. Об этом заявил бывший начальник Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк. 

По его мнению, Россия не собирается захватывать Волынскую и Ровенскую области, поскольку Западная Украина ей не нужна. Идти через Минск на Киев Москва тоже вряд ли задумала. А вот план "Новороссия" никто не отменял – он лежит под сукном и ждет своего часа, считает генерал.

"Если наши отношения будут на столь же плохом уровне, который есть сегодня, (…) то мы имеем реальную угрозу через год-два вторжения российских войск именно в эти восемь областей - Харьковская, Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Херсонская и Одесская. Мы остаемся без морей",

предупредил Вовк в эфире телеканала "Украина 24". По его мнению, избежать этой угрозы Незалежная сможет, если начнет хоть что-то делать в рамках Минских соглашений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он допускает возможность полномасштабной войны с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя высказывания украинского лидера, отметил, что слышит в них "отголоски КВН".

Источник: Украина24
Николай ВИКТОРОВ
Гость308247
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Ну если взять древнюю карту где обитали типа украинцы, то морей у них не было вообще, вот и надо их вернуть в исторические границы.
Гость311641
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Скакуасы , зачем вам море,если вы стадом бежите на клубничные поля и сортиры Польши, на стройки и трассы в Россию ?
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