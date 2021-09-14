В Конгрессе потребовали отставки Блинкена за провал в Афганистане

В Конгрессе потребовали отставки Блинкена за провал в Афганистане
Энтони Блинкен. Фото: Gennari/Pool/Spaziani/www.globallookpress.com
Госслужащего обвинили во лжи и введении общественности в заблуждение

Республиканец Ли Зельдин потребовал от государственного секретаря США Энтони Блинкена отправиться в отставку из-за провальной миссии американцев в Афганистане. Вывод военного контингента, по мнению сенатора, оказался фатальной ошибкой.

Во время слушаний, которые прошли 13 сентября, конгрессмен заявил, что решение о выводе войск было "фатально ошибочным", а сама операция была спланировала не так, как требовалось. В итоге Соединенные Штаты столкнулись с потерями среди личного состава.

"Администрации Байдена не следовало действовать с соблюдением произвольного крайнего срока – 31 июля. Фактическая дата выхода, которую установила администрация Байдена – 31 августа. И вместо этого мы должны были сказать талибам, что мы собираемся покинуть Афганистан, когда вернем домой всех американцев", – высказался сенатор.

Зельдин также проехался по Белому дому за использование боевиков для обеспечения безопасности в аэропорту и передачу американской бронетехники на "миллиарды долларов". За допущенные промахи, считает республиканец, госсекретарь должен сложить с себя полномочия.

"Власть не должна была лгать и вводить в заблуждение общественность. А пресс-секретарь Белого дома выступает перед журналистами, американской публикой, и сообщает, что американцы не находятся в затруднительном положении, хотя мы все знаем, что находятся, да еще как", – высказался Зельдин.

Сам Блинкен заявил в ответ, что стратегические соперники Соединенных Штатов мечтали о том, чтобы американцы увязли в Афганистане, а вывод войск предотвратил страну от новых проблем и угроз.

Ранее ведущий Шон Хэннити призвал Байдена вместе со всей администрацией отправиться в отставку. Власти, считает журналист, не выполнили обещание, хотя утверждали, что не выведут солдат из страны, пока не эвакуируют всех граждан США и союзников.

Источник: Newsweek ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Гость 283710
Пожаловаться Ответить
Таким темпом трусоватых янков и выпрут с востока, сколько можно за копейки качать ресурс из чужих стран, жить за счёт других , и тупо там чилить десятками лет.
1
новости партнеров

"Символизирует завершенность": фигурант дела о крушении MH17 заговорил о магии чисел

Выяснились новые необычные подробности страшной трагедии

Появились подробности неожиданного визита Асада к Путину

Сирийский президент прибыл в Москву без предварительных объявлений

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей